На «Первом канале» томские ученые рассказали про «микроволновку» от обморожений
В эфире программы «Жить здорово» Елены Малышевой 10 января томские ученые рассказали о своем изобретении — приборе для лечения обморожений при помощи микроволн.
Его разработали доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии СибГМУ Евгений Гаврилин и доктор технических наук, профессор ТГУ Григорий Дунаевский. Сейчас прибор прошел успешные испытания и помог справиться с серьезными обморожениями пяти пациентам.
«За прошлый сезон было пять положительных исходов. Потому что люди поступали в раннем реактивном периоде — через сутки — двое после обморожения. У четверых закончилось шелушение, хотя диагностика при поступлении показала факты, что обморожения глубокие. Наблюдалось оледенение ткани, деревянистая плотность, отсутствие реакции на уколы иглы и затем выделение капельки крови, температура конечностей пальцев стоп и кистей от 11 до 15 градусов. Общеизвестно, что в +15 градусов ткани не кровоснабжаются, они погибают», — рассказал в эфире программы профессор СибГМУ Евгений Гаврилин.
Его коллега, профессор ТГУ Григорий Дунаевский рассказ о принципе работы устройства. Сравнивать устройство с микроволновкой, считает профессор, не стоит. «Здесь используются только аналогичные электромагнитные колебания, которые греют. Но мощность, интенсивность этих полей в сотню раз меньше, чем там (в микроволновой печи — прим. ред.) В нашей печке ничего сварить невозможно», — объяснил ученый.
Основной принцип, который помогает правильно размораживать ткани, — малая мощность, но длительное время воздействия.
«Глубины прогрева достаточно, чтобы отогреть голень или лучезапястный сустав. Нам достаточно того, что поражается. Это кисти, стопы. Рука должна пролежать в микроволновой печи 30 минут. Используется малая мощность, но длинное время, чтобы сначала открылись сосуды глубокие, это обеспечивает микроволновое излучение. Потому что основная беда обморожений заключается в том, что люди начинают сразу греть, а этого делать нельзя, потому что если при глубоком обморожении сначала открыть поверхностные сосуды, а внутренние при этом будут закрыты, то произойдет тромбоз, разрывы сосудов, тот самый некроз, который приводит к ампутации», — рассказал в эфире Григорий Дунаевский.
Он добавил, что при этом, пока микроволны воздействуют на внутренние сосуды, аппарат охлаждает поверхностные, чтобы сохранить их закрытыми как можно дольше.
Отметим, сейчас аппарат проходит испытания, его еще не производят в промышленных масштабах. Испытания прибора начались в 2018 году, тогда к лечению привлекались добровольцы на базе томской медсанчасти № 2. До этого прибор тестировали на лабораторных животных. Исследования показали, что на четвертый день у подопытных кроликов восстанавливались обмороженные конечности. Чтобы вывести производство прибора на промышленный уровень, нужно было провести доклинические и клинические испытания. Начать выпускать прибор готовы были на ижевском заводе «Аксион» и томском «Микране».
По данным ученых, обморожения составляют 10-15 % травм в северных регионах. На лечение обморожений уходит несколько месяцев. При этом 90 % получивших травму остаются инвалидами.
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