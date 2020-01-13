На «Первом канале» томские ученые рассказали про «микроволновку» от обморожений

«За прошлый сезон было пять положительных исходов. Потому что люди поступали в раннем реактивном периоде — через сутки — двое после обморожения. У четверых закончилось шелушение, хотя диагностика при поступлении показала факты, что обморожения глубокие. Наблюдалось оледенение ткани, деревянистая плотность, отсутствие реакции на уколы иглы и затем выделение капельки крови, температура конечностей пальцев стоп и кистей от 11 до 15 градусов. Общеизвестно, что в +15 градусов ткани не кровоснабжаются, они погибают», — рассказал в эфире программы профессор СибГМУ Евгений Гаврилин.

Его разработали доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии СибГМУ Евгений Гаврилин и доктор технических наук, профессор ТГУ Григорий Дунаевский. Сейчас прибор прошел успешные испытания и помог справиться с серьезными обморожениями пяти пациентам.

Его коллега, профессор ТГУ Григорий Дунаевский рассказ о принципе работы устройства. Сравнивать устройство с микроволновкой, считает профессор, не стоит. «Здесь используются только аналогичные электромагнитные колебания, которые греют. Но мощность, интенсивность этих полей в сотню раз меньше, чем там (в микроволновой печи — прим. ред.) В нашей печке ничего сварить невозможно», — объяснил ученый.





Основной принцип, который помогает правильно размораживать ткани, — малая мощность, но длительное время воздействия.





«Глубины прогрева достаточно, чтобы отогреть голень или лучезапястный сустав. Нам достаточно того, что поражается. Это кисти, стопы. Рука должна пролежать в микроволновой печи 30 минут. Используется малая мощность, но длинное время, чтобы сначала открылись сосуды глубокие, это обеспечивает микроволновое излучение. Потому что основная беда обморожений заключается в том, что люди начинают сразу греть, а этого делать нельзя, потому что если при глубоком обморожении сначала открыть поверхностные сосуды, а внутренние при этом будут закрыты, то произойдет тромбоз, разрывы сосудов, тот самый некроз, который приводит к ампутации», — рассказал в эфире Григорий Дунаевский.





Он добавил, что при этом, пока микроволны воздействуют на внутренние сосуды, аппарат охлаждает поверхностные, чтобы сохранить их закрытыми как можно дольше.