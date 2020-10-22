На Пассаже Второва восстановили оригинальную лепнину. Ремонт завершился на 70%

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Все работы обещают завершить к концу ноября, сообщает администрация Томской области.

Сейчас, по словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия региона Елены Перетягиной, строители подготовили штукатурку под покраску, отреставрировали декоративный элемент центрального фасада — корону. С помощью догипсовки им удалось восстановить ее утраченные части.

«Восстановлен также лепной декор фасада – штурвал с крыльями, увитыми лентами, стилизованный растительный орнамент, ионика, змей, обвивающих жезл Гермеса, и другие элементы», — сообщили в областной администрации.

Также строители полностью заменили верхний розлив системы отопления, стропильную систему и обрешетку. Таким образом, ремонт кровли завершили почти полностью.

«С фасадов здания сняты более 50 кондиционеров. Вместо них появится система кондиционирования с установкой наружных блоков на земле. Часть работ завершена более чем наполовину: это молниезащита кровли, установка окон, наружного освещения и освещения чердака, облицовка цоколя фасада гранитом со стороны пер. Батенькова», — добавляет администрация.

Фото: архивное фото