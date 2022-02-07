Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. На онлайн-экскурсиях в ТПУ школьники смогут узнать «рецепт» динозавра и посмотреть окаменелости со всего мира
Новости

На онлайн-экскурсиях в ТПУ школьники смогут узнать «рецепт» динозавра и посмотреть окаменелости со всего мира

ТВ2 ТВ2

Комплекс музеев ТПУ присоединился к акции «Университетские музеи детям», в рамках которой школьников приглашают на онлайн-прогулку по палеонтологическому музею и онлайн-экскурсию «Геологическая история Земли в ископаемых». Об этом сообщает пресс-служба вуза. Мероприятие приурочено ко Дню российской науки.

Автор:  пресс-служба ТПУ
в мемориальном кабинете академиков В.А. Обручева – М.А. Усова
Автор:  пресс-служба ТПУ
в мемориальном кабинете академиков В.А. Обручева – М.А. Усова

Принять участие в онлайн-программе может любой желающий школьник. Для этого необходимо заполнить форму регистрации. После записи каждому участнику будет отправлена ссылка на трансляцию.

«Первоначально мы задумали программу в формате квеста, хотели показать ребятам не просто экскурсию в классическом ее представлении, а дать им возможность повзаимодействовать с предметами истории, пописать пером, как первые инженеры, например. Однако в связи с ограничениями проведения массовых мероприятий мы вынуждены были пересмотреть формат программы. Надеемся, что в скором времени у нас будет шанс встретиться с ребятами вживую», — рассказывает начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Елизавета Кузьмина.

Акция «Университетские музеи детям» в ТПУ начнется с экскурсии по мемориальному кабинету академика Обручева — «Экспедиция по ТПУ с великим геологом». Специалисты музея расскажут, как готовились к путешествиям и экспедициям геологи начала прошлого века, и покажут дневники ученых с раскопок, в которых записаны «рецепты» мамонтов и динозавров. Экскурсия пройдет 8 февраля в 17.00.

«Побродить» по палеонтологическому музею и увидеть окаменелости со всего мира смогут участники экскурсии «Геологическая история Земли в ископаемых». Школьники познакомятся с горными породами и окаменелостями окрестностей Томска и узнают геологическое прошлое Томской области. Экскурсия пройдет 9 февраля в 14.00.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.