На онлайн-экскурсиях в ТПУ школьники смогут узнать «рецепт» динозавра и посмотреть окаменелости со всего мира

Комплекс музеев ТПУ присоединился к акции «Университетские музеи детям», в рамках которой школьников приглашают на онлайн-прогулку по палеонтологическому музею и онлайн-экскурсию «Геологическая история Земли в ископаемых». Об этом сообщает пресс-служба вуза. Мероприятие приурочено ко Дню российской науки.

Принять участие в онлайн-программе может любой желающий школьник. Для этого необходимо заполнить форму регистрации. После записи каждому участнику будет отправлена ссылка на трансляцию.

«Первоначально мы задумали программу в формате квеста, хотели показать ребятам не просто экскурсию в классическом ее представлении, а дать им возможность повзаимодействовать с предметами истории, пописать пером, как первые инженеры, например. Однако в связи с ограничениями проведения массовых мероприятий мы вынуждены были пересмотреть формат программы. Надеемся, что в скором времени у нас будет шанс встретиться с ребятами вживую», — рассказывает начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Елизавета Кузьмина.

Акция «Университетские музеи детям» в ТПУ начнется с экскурсии по мемориальному кабинету академика Обручева — «Экспедиция по ТПУ с великим геологом». Специалисты музея расскажут, как готовились к путешествиям и экспедициям геологи начала прошлого века, и покажут дневники ученых с раскопок, в которых записаны «рецепты» мамонтов и динозавров. Экскурсия пройдет 8 февраля в 17.00.

«Побродить» по палеонтологическому музею и увидеть окаменелости со всего мира смогут участники экскурсии «Геологическая история Земли в ископаемых». Школьники познакомятся с горными породами и окаменелостями окрестностей Томска и узнают геологическое прошлое Томской области. Экскурсия пройдет 9 февраля в 14.00.