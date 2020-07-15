На окраине Томска маршрутный автобус столкнулся с грузовиком

Маршрутный автобус столкнулся с «Газелью» на Шегарском тракте. В момент происшествия в маршрутке находилось 20 пассажиров, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 15 июля около 08 часов 50 минут на улице Шегарский тракт, 12/2. Столкнулись маршрутный автобус и «Газель».







По предварительной информации, в результате ДТП, водителю автомобиля Газель, 1988 года рождения, оказана медицинская помощь.







В момент ДТП в маршрутном автобусе находилось 20 пассажиров, никому из них медицинская помощь не потребовалась.

