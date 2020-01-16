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16 января,
2020
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Новости

На одну копейку повысили пенсию жительнице Кузбасса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Кемеровчанка Любовь Сидорова получила прибавку к пенсии в одну копейку после задекларированного правительством РФ увеличения на 6,6 %. Теперь, рассказывает издание «Абажур», пенсионерка будет получать 8813 рублей 51 копейку в месяц. 

На одну копейку повысили пенсию жительнице Кузбасса

Я не тунеядка, стаж 30 лет, вырастила 3 детей, но за них по закону тоже в ПФ сказали не положено надбавки, так как пенсия минимальная из-за того, что предприятие ликвидировали, а архив сожгли, — рассказала Любовь Сидорова. — Вот как, скажите, выживать? ЖКХ 4 тысячи, на лекарство самое простое нет денег.

В Пенсионном фонде региона объяснили, что архив предприятия, на котором работала Любовь Сидорова, сгорел, поэтому она получает минимальную пенсию по старости. До прожиточного минимума пенсионерке доплачивает государство, для пенсионеров Кузбасса он составляет 8337 рублей.

Сейчас, по данным Росстата, средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров —16 400 рублей. В 2021 году пенсию планируют проиндексировать на 6 %, в 2022-м — на 5,9, а в 2023-м — на 5,6 %.


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