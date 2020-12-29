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29 декабря,
2020
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На оборудование респираторного госпиталя во Дворце спорта потратят больше 80 млн

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

На оборудование респираторного госпиталя во Дворце зрелищ и спорта потратят 87 млн рублей. Власти Томской области планируют, что в конце февраля 2021 года госпиталь уже сможет принять первых пациентов.  

На оборудование респираторного госпиталя во Дворце спорта потратят больше 80 млн

Для резервного госпиталя закупаются передвижные палатные рентгены, кислородные концентраторы, медицинская мебель, оборудование для ингаляций. Иван Деев отметил, что в регионе имеется резерв аппаратов ИВЛ, часть из них будет установлена в боксах Дворца спорта. В дальнейшем все оборудование будет передано для работы в медицинских учреждениях региона.


Сегодня во Дворце проводятся строительно-монтажные работы: возводятся перегородки, санитарные узлы. Уже готовы проекты по распределению кислородных трасс, по протягиванию оптоволокна для размещения медицинской информационной системы. До конца февраля они будут смонтированы, проведена электрика.


К этому же времени  будет подготовлен кадровый состав госпиталя.


Иван Деев подчеркнул, что госпиталь планируется открыть в случае нехватки имеющегося коечного фонда. Сегодня только в томских респираторных госпиталях свободно 779 коек.


«Если в новогодние каникулы все мы будем соблюдать масочный режим и минимизируем контакты, заболеваемость пойдет на спад и наши медучреждения вернутся к обычному режиму работы. Но ситуация может быть другой, и 24 января мы можем увидеть резкий всплеск заболеваемости. Нужно быть готовым ко всему», — сказал Иван Деев.


Ранее сообщалось, что на базе Дворца спорта будет развернут госпиталь на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 коек. По оценке замгубернатора Ивана Деева, перепланирование должно было занять около полутора месяцев. Организация респираторного госпиталя во Дворце спорта позволила бы обратно перепрофилировать другие лечебные учреждения. В частности, к обычной работе мог бы вернуться 4 роддом.



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