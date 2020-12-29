На оборудование респираторного госпиталя во Дворце спорта потратят больше 80 млн

На оборудование респираторного госпиталя во Дворце зрелищ и спорта потратят 87 млн рублей. Власти Томской области планируют, что в конце февраля 2021 года госпиталь уже сможет принять первых пациентов.

Для резервного госпиталя закупаются передвижные палатные рентгены, кислородные концентраторы, медицинская мебель, оборудование для ингаляций. Иван Деев отметил, что в регионе имеется резерв аппаратов ИВЛ, часть из них будет установлена в боксах Дворца спорта. В дальнейшем все оборудование будет передано для работы в медицинских учреждениях региона.





Сегодня во Дворце проводятся строительно-монтажные работы: возводятся перегородки, санитарные узлы. Уже готовы проекты по распределению кислородных трасс, по протягиванию оптоволокна для размещения медицинской информационной системы. До конца февраля они будут смонтированы, проведена электрика.





К этому же времени будет подготовлен кадровый состав госпиталя.





Иван Деев подчеркнул, что госпиталь планируется открыть в случае нехватки имеющегося коечного фонда. Сегодня только в томских респираторных госпиталях свободно 779 коек.





«Если в новогодние каникулы все мы будем соблюдать масочный режим и минимизируем контакты, заболеваемость пойдет на спад и наши медучреждения вернутся к обычному режиму работы. Но ситуация может быть другой, и 24 января мы можем увидеть резкий всплеск заболеваемости. Нужно быть готовым ко всему», — сказал Иван Деев.





Ранее сообщалось, что на базе Дворца спорта будет развернут госпиталь на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 коек. По оценке замгубернатора Ивана Деева, перепланирование должно было занять около полутора месяцев. Организация респираторного госпиталя во Дворце спорта позволила бы обратно перепрофилировать другие лечебные учреждения. В частности, к обычной работе мог бы вернуться 4 роддом.









ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Респираторный госпиталь во Дворце спорта откроется после 15 декабря. Фото

Респираторный госпиталь для ковид-пациентов откроется во Дворце спорта





​​ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2



