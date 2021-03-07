На Оби произошел пожар из-за аварии на газопроводе: видео

Пожар произошел на реке Обь под Нижневартовском, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Один человек пострадал, он получил ожоги.

На месте аварии работают сотрудники Росприроднадзора и МЧС. Предположительная причина возгорания — авария на подводном продуктопроводе. Топливо разлилось в пойме реки.

На видео очевидец рассказывает, что огонь горит на льду Оби, пострадал снегоходчик и ощущается сильный запах нефти.

Группа предприятий «СибурТюменьГаз» в Вконтакте прокомментировала, что на Оби загорелся углеводород (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо).





«Участок оперативно локализован, в настоящее время ведётся утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведётся мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора, — отметили в пресс-службе компании.



Как пояснили в компании, места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км и рисков для населения и окружающей среды нет. Однако пользователи соцсетей пишут, что стойкий запах нефти в этом районе ощущается с декабря 2020 года.