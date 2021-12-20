Меховые трусы для «любовника» и бургер с медвежатиной. На НТВ показали передачу о Томской области

В эфире телеканала НТВ показали получасовой выпуск программы «Поедем, поедим!», посвященный Томской области. Ведущий итальянец Федерико Арнальди похвалил программу «Дом за рубль», попробовал бургер из медвежатины, прокатился на собачьих упряжках и переночевал в отеле Xander.

Ведущий в выпуске гуляет по улицам города и рассказывает, что каждый пятый житель города учится в одном из университетов. На проспекте Ленина Федерико пробует местный стритфуд — блин с начинкой «фахитос». «Ты сидишь на улице, в Сибири, с горячим блином в руках. Я даже не знаю, что может передать лучше настоящую атмосферу России», — говорит он.

Рассказал Федерико Арнальди и о городском деревянном зодчестве и программе его восстановления «Дом за рубль». На город ведущий посмотрел со смотровой площадки Музея истории Томска, а заодно рассказал о памятнике любовнику и нарядил его в меховые трусы.

Разместился на ночлег ведущий НТВ в отеле Xander, в котором в августе 2020 года останавливался Алексей Навальный и где его могли отравить. В программе Федерико хвалит свой номер, ресторан при отеле, где подают тартар из лосятины и бургер из медвежатины в булке из крапивы. После Федерико Арнальди едет за город, где катается на снегоходе и собачьих упряжках. В качестве победы в гонках ему предлагают приготовить блюдо из маринованной в бруснике стерляди — «Чушь».