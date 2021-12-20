Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Меховые трусы для «любовника» и бургер с медвежатиной. На НТВ показали передачу о Томской области
Новости

Меховые трусы для «любовника» и бургер с медвежатиной. На НТВ показали передачу о Томской области

ТВ2 ТВ2

В эфире телеканала НТВ показали получасовой выпуск программы «Поедем, поедим!», посвященный Томской области. Ведущий итальянец Федерико Арнальди похвалил программу «Дом за рубль», попробовал бургер из медвежатины, прокатился на собачьих упряжках и переночевал в отеле Xander. 

Ведущий в выпуске гуляет по улицам города и рассказывает, что каждый пятый житель города учится в одном из университетов. На проспекте Ленина Федерико пробует местный стритфуд — блин с начинкой «фахитос». «Ты сидишь на улице, в Сибири, с горячим блином в руках. Я даже не знаю, что может передать лучше настоящую атмосферу России», — говорит он.

Рассказал Федерико Арнальди и о городском деревянном зодчестве и программе его восстановления «Дом за рубль». На город ведущий посмотрел со смотровой площадки Музея истории Томска, а заодно рассказал о памятнике любовнику и нарядил его в меховые трусы.

Разместился на ночлег ведущий НТВ в отеле Xander, в котором в августе 2020 года останавливался Алексей Навальный и где его могли отравить. В программе Федерико хвалит свой номер, ресторан при отеле, где подают тартар из лосятины и бургер из медвежатины в булке из крапивы. После Федерико Арнальди едет за город, где катается на снегоходе и собачьих упряжках. В качестве победы в гонках ему предлагают приготовить блюдо из маринованной в бруснике стерляди — «Чушь».

Фото: 
Автор: 
скриншот из программы "Поедим, поедим!" -
скриншот из программы "Поедим, поедим!" -

Следующая точка маршрута ведущего — горячие источники «Чистый Яр» в Парабели, где он принимает ванны и рассказывает об их целебных свойствах, за которыми «едут со всего мира». Дальше Федерико оказывается на ферме в селе Ягодное, где живут голландские коровы, «большую часть работы выполняют роботы», а сыры производят по европейской технологии. Экскурсию проводит владелец фермы Дмитрий Урусов. Вслед за дегустацией коровьего молока ведущий едет на другое производство - пробовать кедровое молоко и кедрокофе.

Не все полчаса выпуска занимает рассказ о Томске. В концовке программы Федерико готовит мясной рулет с главврачом московской Клинической больницы имени Пирогова Алексеем Светом.

«В этом году мое лето затянулось так долго, потому что последние выпуски мы снимали всегда в теплых краях. Честно признаюсь, я даже немного побаивался вернуться в Сибирь. Я думал, что будет так холодно, возможно, некомфортно. Но как только приехал, Томск пробудил во мне самые теплые воспоминания о Сибири. Спасибо, Томск, что ты мне напомнил, что я хоть и итальянец, но все-таки обрусевший», — говорит ведущий в конце.

К этому моменту выпуск на You Tube посмотрели 14, 4 тысячи человек.

Отметим, съемки проводились при поддержке администрации Томской области (в титрах фильма указана благодарность замгубернатора Томской области по экономике Андрею Антонову) и авиапредприятия «Ельцовка». Администрация региона не уточняла, какая именно поддержка оказывалась при съемках.

Томск уже был героем передачи в январе 2015 года. Тогда в регион приезжал ведущий Джон Уоррен. Он побывал в парке «Околица», на Таловских чашах, в Богоявленском соборе, Ботаническом саду и Музее редких книг. В программе рассказывалось о местных продуктах, в том числе кедровом молоке и варенье из шишек.

«Поедем, поедим!» описывается на сайте канала, как гастрономическая карта мира, в которой рассказывается о самых ярких вкусах национальных кухонь страны. В поездках ведущий знакомится с представителями необычных профессий, малочисленных народов, продолжателей древних ремесел и россиянами из разных регионов.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.