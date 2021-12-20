Меховые трусы для «любовника» и бургер с медвежатиной. На НТВ показали передачу о Томской области

В эфире телеканала НТВ показали получасовой выпуск программы «Поедем, поедим!», посвященный Томской области. Ведущий итальянец Федерико Арнальди похвалил программу «Дом за рубль», попробовал бургер из медвежатины, прокатился на собачьих упряжках и переночевал в отеле Xander.
Ведущий в выпуске гуляет по улицам города и рассказывает, что каждый пятый житель города учится в одном из университетов. На проспекте Ленина Федерико пробует местный стритфуд — блин с начинкой «фахитос». «Ты сидишь на улице, в Сибири, с горячим блином в руках. Я даже не знаю, что может передать лучше настоящую атмосферу России», — говорит он.
Рассказал Федерико Арнальди и о городском деревянном зодчестве и программе его восстановления «Дом за рубль». На город ведущий посмотрел со смотровой площадки Музея истории Томска, а заодно рассказал о памятнике любовнику и нарядил его в меховые трусы.
Разместился на ночлег ведущий НТВ в отеле Xander, в котором в августе 2020 года останавливался Алексей Навальный и где его могли отравить. В программе Федерико хвалит свой номер, ресторан при отеле, где подают тартар из лосятины и бургер из медвежатины в булке из крапивы. После Федерико Арнальди едет за город, где катается на снегоходе и собачьих упряжках. В качестве победы в гонках ему предлагают приготовить блюдо из маринованной в бруснике стерляди — «Чушь».
Следующая точка маршрута ведущего — горячие источники «Чистый Яр» в Парабели, где он принимает ванны и рассказывает об их целебных свойствах, за которыми «едут со всего мира». Дальше Федерико оказывается на ферме в селе Ягодное, где живут голландские коровы, «большую часть работы выполняют роботы», а сыры производят по европейской технологии. Экскурсию проводит владелец фермы Дмитрий Урусов. Вслед за дегустацией коровьего молока ведущий едет на другое производство - пробовать кедровое молоко и кедрокофе.
Не все полчаса выпуска занимает рассказ о Томске. В концовке программы Федерико готовит мясной рулет с главврачом московской Клинической больницы имени Пирогова Алексеем Светом.
«В этом году мое лето затянулось так долго, потому что последние выпуски мы снимали всегда в теплых краях. Честно признаюсь, я даже немного побаивался вернуться в Сибирь. Я думал, что будет так холодно, возможно, некомфортно. Но как только приехал, Томск пробудил во мне самые теплые воспоминания о Сибири. Спасибо, Томск, что ты мне напомнил, что я хоть и итальянец, но все-таки обрусевший», — говорит ведущий в конце.
К этому моменту выпуск на You Tube посмотрели 14, 4 тысячи человек.
Отметим, съемки проводились при поддержке администрации Томской области (в титрах фильма указана благодарность замгубернатора Томской области по экономике Андрею Антонову) и авиапредприятия «Ельцовка». Администрация региона не уточняла, какая именно поддержка оказывалась при съемках.
Томск уже был героем передачи в январе 2015 года. Тогда в регион приезжал ведущий Джон Уоррен. Он побывал в парке «Околица», на Таловских чашах, в Богоявленском соборе, Ботаническом саду и Музее редких книг. В программе рассказывалось о местных продуктах, в том числе кедровом молоке и варенье из шишек.
«Поедем, поедим!» описывается на сайте канала, как гастрономическая карта мира, в которой рассказывается о самых ярких вкусах национальных кухонь страны. В поездках ведущий знакомится с представителями необычных профессий, малочисленных народов, продолжателей древних ремесел и россиянами из разных регионов.