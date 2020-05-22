На новой набережной Ушайки монтируют оборудование для концертов

На гранитной набережной Ушайки начались работы по монтажу видео- и звукового оборудования. Кроме того, к середине лета на набережной установят три светодиодных звуковых экрана.





Как сообщает обладминистрация, в июле здесь дадут первый концерт артисты Томской филармонии.





«Сегодня место концертной эстрады и амфитеатра перекрыто от посетителей строительным ограждением, начаты подготовительные работы для монтажа оборудования. В результате закупочной процедуры подрядчиком выбрано ООО «Компэлс Интеграция», — говорится в сообщении.