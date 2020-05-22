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22 мая,
2020
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На новой набережной Ушайки монтируют оборудование для концертов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На гранитной набережной Ушайки начались работы по монтажу видео- и звукового оборудования. Кроме того, к середине лета на набережной установят три светодиодных звуковых экрана.


Как сообщает обладминистрация, в июле здесь дадут первый концерт артисты Томской филармонии.


«Сегодня место концертной эстрады и амфитеатра перекрыто от посетителей строительным ограждением, начаты подготовительные работы для монтажа оборудования. В результате закупочной процедуры подрядчиком выбрано ООО «Компэлс Интеграция», — говорится в сообщении.

На новой набережной Ушайки монтируют оборудование для концертов

Отметим, набережная торжественно открылась 6 сентября 2019 года. Проект по облагораживанию Ушайки оценивают в 2-2,5 млрд рублей. Строительство набережной – подарок Томску от Газпрома. Из бюджета на оборудование для летней сцены выделили 37 млн рублей. Сама площадка сейчас находится на балансе Томской филармонии. Предполагалось, что концерты начнутся на площадке раньше, но пандемия внесла коррективы, в регионе действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.


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