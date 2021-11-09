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  3. На молочной ферме в Лязгино произошел пожар. Спасены 38 лошадей и шесть коров
Новости

На молочной ферме в Лязгино произошел пожар. Спасены 38 лошадей и шесть коров

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В понедельник около 22:08 на молочной ферме в деревне Лязгино Томского района загорелось бытовое помещение внутри здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России. Личным составом пожарно-спасательных подразделений было спасено 38 лошадей и 6 коров.

«В результате пожара частично обгорела деревянная обрешетка крыши здания, обгорело потолочное перекрытие в бытовом помещении. Общая площадь пожара 70 кв.м», — говорится в сообщении.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 23:31. В тушении приняли участие 24 человека и шесть единиц техники.

Автор:  пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области
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