На МКС испытают 3D-принтер и покрытие на иллюминаторы, разработанные в Томске

Томский политехнический университет подготовил программу экспериментов на Международной космической станции (МКС). В ходе экспериментов, которые начнутся в 2020 году, ученые отправят на МКС 3D-принтер собственной разработки, который печатает изделия из композитных материалов, а также устройство, укрепляющее иллюминаторы станции нанопокрытием, сообщил ТАСС директор инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.







«Мы ждали согласования программы экспериментов, финансирование поступит от РКК «Энергия» в 2020 году, этих денег хватит на эксперименты на МКС», — сказал Алексей Яковлев, не уточняя объем финансирования.





В программе одобрены три эксперимента, позволяющие испытывать технологии. Первый связан с разработанным ТПУ 3D-принтером для изделий из композитных материалов в космосе. Он позволит создавать особо прочные и при этом легкие инструменты прямо на борту станции. В дальнейшем планируется расширить программу и испытать возможности 3D-печати в открытом космосе. Также будет проведен эксперимент «Пересвет», в рамках которого на иллюминаторы МКС будет нанесено многослойное нанокомпозитное покрытие, защищающее стекла от космического мусора и микрометеоритов.





Третий эксперимент связан с испытаниями наноспутников — миниатюрных космических аппаратов, которые может запускать на орбиту космонавт, вышедший в открытый космос, просто выпустив из рук. Такие аппараты в перспективе будут работать в группе, выполняя различные задачи, связанные, например, с навигацией и обеспечением связи. В перспективе спутники смогут даже ремонтировать друг друга на орбите.





«Проект ведет «Сколтех», мы являемся одним из 15 участников. Наша основная задача — 3D-печать корпусов спутников, на которых мы специализируемся. В рамках этого эксперимента мы должны будем десять спутников каждый год печатать, остальные участники консорциума будут заниматься их начинкой», — добавил Яковлев.





В 2020 году ТПУ приступит к экспериментам и в конце 2021 года техника отправится на космическую станцию.