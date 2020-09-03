На месте «свалки с Козловской и Жвачкиным» поставили контейнеры, но мусор не вывозят
Несколько лет вдоль дороги к деревне Половинка в Томском районе была свалка бытовых и строительных отходов. В июле свалку убрали, установили контейнеры, но мусор никто не вывозит, контейнеры переполнились, сообщил в редакцию ТВ2 томич Андрей Губин.
Сам Андрей в летнее время живет в Поздняково, поэтому постоянно ездит мимо скоплений мусора. ТВ2 писало о свалке еще в 2018 году. Житель рассказывает, что свалку в Половинке убрали после того, как кто-то устроил акцию и выставил среди гор мусора напечатанные портреты губернатора Сергея Жвачкина, спикера обллдумы Оксаны Козловской и главы Томского района Александра Терещенко.
«Свалку тогда убрали, установили в деревнях контейнера, но мусор не вывозится совсем. Например, возле меня, в деревне Поздняково, за Половинкой стоят контейнеры, их установили вплотную к кладбищу, и там уже на могилы мусор валится. А на кладбище похоронены труженики тыла, ветераны войны. Даже герои Советского союза там захоронены. Элементарно, если помойку и дальше вывозить не будут, то там и кладбище все засорят. У меня там родственники тоже лежат», — говорит Андрей Губин.
По его словам, с проблемой он уже обращался в администрацию Моряковского сельского поселения, куда относятся населенные пункты, оттуда его перенаправили в САХ, но и здесь он не смог получить ответ на вопрос. «В САХе говорят, мы все вывозим, почему вы решили, что не вывозим», — объясняет он.
Отметим, ранее жители сел Моряковского сельского поселения уже жаловались на перебои с вывозом мусора. Тогда в компании «АБФ логистик», которая обслуживает территорию, говорили, что у них не хватает техники и рабочих рук, чтобы своевременно вывозить мусор.
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