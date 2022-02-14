На месте бывшего военного госпиталя в Томске планируют построить дома комфорт-класса

Власти Томской области обсудили с институтом развития ДОМ.РФ планы комплексного развития федеральных земель под жилое строительство. В частности на заседании речь шла о постройке нескольких домов комфорт-класса на территории бывшего военного госпиталя на улице Сибирская, сообщает пресс-служба областной администрации.

Как отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша, для реализации проекта на этом участке выбрали многоэтажную модель, разработанную ДОМ.РФ и Минстроем России.

«Речь идет о домах комфорт-класса высотой до 17 этажей с благоустроенными дворами. Сократить сроки запуска проекта и снизить расходы на его реализацию застройщикам позволяет запущенный по инициативе правительства России механизм КРТ», — сказал он.