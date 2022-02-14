Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. На месте бывшего военного госпиталя в Томске планируют построить дома комфорт-класса
Новости

На месте бывшего военного госпиталя в Томске планируют построить дома комфорт-класса

ТВ2 ТВ2

Власти Томской области обсудили с институтом развития ДОМ.РФ планы комплексного развития федеральных земель под жилое строительство. В частности на заседании речь шла о постройке нескольких домов комфорт-класса на территории бывшего военного госпиталя на улице Сибирская, сообщает пресс-служба областной администрации.

Как отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша, для реализации проекта на этом участке выбрали многоэтажную модель, разработанную ДОМ.РФ и Минстроем России.

«Речь идет о домах комфорт-класса высотой до 17 этажей с благоустроенными дворами. Сократить сроки запуска проекта и снизить расходы на его реализацию застройщикам позволяет запущенный по инициативе правительства России механизм КРТ», — сказал он.

Реализовать этот проект планируют с участием инвестора, которого выберут с помощью аукциона в апреле 2022 года. Территорию передадут застройщику в аренду на шесть лет. Эксперты считают, что градостроительный потенциал участка - более 25 тысяч квадратных метров жилья.

Отметим, региональный закон о комплексном развитии территорий в Томской области приняли в 2021 году. Власти насчитывают в регионе как минимум 15 участков, где он может быть применен. Закон позволяет ввести в оборот земли с аварийным фондом и незастроенные участки и территории, которые находятся в федеральной собственности. По мнению замгубернатора по строительству Евгения Паршуты, для жителей Томска это означает для жителей появление новых предложений на рынке недвижимости, что в перспективе стабилизирует рост стоимости квадратного метра жилья.

Ранее мы сообщали, что территорию бывшего военного госпиталя выставят на торги с начальной ценой 50,7 млн рублей. Согласно документам, общая площадь территории бывшего военного госпиталя составляет 3,07 тыс. га. Застройщик должен за свой счет снести 14 зданий и строений, а на их месте должен появиться жилой комплекс общей площадью до 62,4 тыс. кв.м.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.