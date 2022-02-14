На месте бывшего военного госпиталя в Томске планируют построить дома комфорт-класса

Власти Томской области обсудили с институтом развития ДОМ.РФ планы комплексного развития федеральных земель под жилое строительство. В частности на заседании речь шла о постройке нескольких домов комфорт-класса на территории бывшего военного госпиталя на улице Сибирская, сообщает пресс-служба областной администрации.
Как отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша, для реализации проекта на этом участке выбрали многоэтажную модель, разработанную ДОМ.РФ и Минстроем России.
«Речь идет о домах комфорт-класса высотой до 17 этажей с благоустроенными дворами. Сократить сроки запуска проекта и снизить расходы на его реализацию застройщикам позволяет запущенный по инициативе правительства России механизм КРТ», — сказал он.
Реализовать этот проект планируют с участием инвестора, которого выберут с помощью аукциона в апреле 2022 года. Территорию передадут застройщику в аренду на шесть лет. Эксперты считают, что градостроительный потенциал участка - более 25 тысяч квадратных метров жилья.
Отметим, региональный закон о комплексном развитии территорий в Томской области приняли в 2021 году. Власти насчитывают в регионе как минимум 15 участков, где он может быть применен. Закон позволяет ввести в оборот земли с аварийным фондом и незастроенные участки и территории, которые находятся в федеральной собственности. По мнению замгубернатора по строительству Евгения Паршуты, для жителей Томска это означает для жителей появление новых предложений на рынке недвижимости, что в перспективе стабилизирует рост стоимости квадратного метра жилья.
Ранее мы сообщали, что территорию бывшего военного госпиталя выставят на торги с начальной ценой 50,7 млн рублей. Согласно документам, общая площадь территории бывшего военного госпиталя составляет 3,07 тыс. га. Застройщик должен за свой счет снести 14 зданий и строений, а на их месте должен появиться жилой комплекс общей площадью до 62,4 тыс. кв.м.