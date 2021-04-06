На месте будущего моста в Красноярске археологи нашли бар 18 века

В Красноярске на месте будущего пешеходного моста через улицу Карла Маркса археологи проводят раскопки. Уже сейчас в одном из верхних слоев они нашли популярное питейное заведение 18 века, пишет красноярский портал Горновости.

Археологи говорят, что этот объект велик по площади — занимает площадь в 24 гектара и тянется от берегов Енисея и Качи до улицы 9 Января. Археологи во время работ раскапывают слои поочередно. К этому дню они обработали слой XVIII века, далее на очереди изучение палеотических находок. Здесь специалисты надеются найти каменные или костяные орудия, изделия из рога, кости животных, которым сейчас около десяти тысяч лет.





Все изыскания завершатся к 19 апреля. Предпроектные изыскания прошлого года подтвердили наличие здесь археологических объектов времен палеолита и казачьего острога.









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