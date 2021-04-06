Добрые новости
06 апреля,
2021
3
фото
Новости

На месте будущего моста в Красноярске археологи нашли бар 18 века

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Красноярске на месте будущего пешеходного моста через улицу Карла Маркса археологи проводят раскопки. Уже сейчас в одном из верхних слоев они нашли популярное питейное заведение 18 века, пишет красноярский портал Горновости.

На месте будущего моста в Красноярске археологи нашли бар 18 века
Фото: gornovosti.ru
«Для нас радостным событием было обнаружение в этом месте, по всей видимости, популярного питейного заведения. Судя по найденным монетам разных веков, оно существовало со времен Екатерины II до начала ХХ века. Мы обнаружили остатки деревянных построек с завалами кирпичных печей, фрагменты стеклянных штофов из-под водки, огромное количество медяков разных времен, стаканы, китайский фарфор, украшения», — рассказывает сотрудник АНО «Красноярскгеоархеология» Александр Тарасов.
На месте будущего моста в Красноярске археологи нашли бар 18 века
Фото: gornovosti.ru
На месте будущего моста в Красноярске археологи нашли бар 18 века
Фото: gornovosti.ru

Археологи говорят, что этот объект велик по площади — занимает площадь в 24 гектара и тянется от берегов Енисея и Качи до улицы 9 Января. Археологи во время работ раскапывают слои поочередно. К этому дню они обработали слой XVIII века, далее на очереди изучение палеотических находок. Здесь специалисты надеются найти каменные или костяные орудия, изделия из рога, кости животных, которым сейчас около десяти тысяч лет.


Все изыскания завершатся к 19 апреля. Предпроектные изыскания прошлого года подтвердили наличие здесь археологических объектов времен палеолита и казачьего острога.



Рассказываем о том, что интересно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.