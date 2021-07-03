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Главная Новости На медсестру из Красноярска завели уголовное дело за подделку сертификатов о вакцинации
Новости

На медсестру из Красноярска завели уголовное дело за подделку сертификатов о вакцинации

ТВ2
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день назад

В Красноярске возбуждено первое уголовное дело по факту подделки сертификатов о прививке против коронавирусной инфекции, сообщает УМВД по региону. 

Сотрудники ГУ МВД по краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что медсестра одной из городских поликлиник в Советском районе Красноярска подделала официальные документы на имя двух жителей – мужчины 1996 г.р. и женщины 1989 г.р. В данные сертификаты медсестра внесла не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передала поддельные документы гражданам.

Дело возбуждено по части 1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
В поликлинике сотрудниками полиции проведен обыск, изъята документация.

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