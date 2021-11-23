На матчи «Томи» теперь можно будет попасть только по QR-коду

Футбольный клуб «Томь» сообщил , что для посещения домашних матчей команды болельщикам будет необходимо иметь с собой документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, перенесенное не более полугода назад заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста.

Вместе с QR-кодами, подтверждающими вакцинацию, будут проверять и удостоверяющие личность документы с фотографией человека. Но требовать их предъявления имеют право только полицейские, работающие на стадионе «Труд» в день матча. Ограничение в тысячу зрителей, введенное в июле для всех спортивно-массовых мероприятий в Томской области, остается в силе.

Напомним, два предыдущих матча «Томи», включая игру с «Факелом» 6 ноября — до введения в регионе QR-кодов — прошли без зрителей. Матч «Томь» — «Нефтехимик» станет последним в календарном году, он пройдет в Томске 27 ноября в 15:00. Сейчас команда Сергея Жукова идет на 14-м месте в ФНЛ-1, набрав 30 очков.

В Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.

С 28 октября в регионе стабильно фиксируется более 20 случаев заражения ковидом в сутки. 19 ноября в Томской области установлен новый антирекорд по числу заболевших за сутки: подтверждено 292 случая. В целом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у более чем 50 тысяч жителей региона, 620 человек умерли. До 1 декабря в регионе действует масочный режим, который с большой долей вероятности будет продлен.