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22 января,
2021
Новости

На Кузбассе из-за выброса метана обрушилась шахта. Трое погибли

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Ленинске-Кузнецком после выброса метана обрушилась шахта, в это время в забое находились 44 горняка, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кузбасского МЧС. Происшествие случилось на шахте имени Тихова.


По данным МЧС, в конвейерном штреке шахты произошел выброс метана с последующим обрушением. 41 сотрудника удалось эвакуировать, они вышли на поверхность, связь с тремя горняками потерялась. На месте происшествия работают три отделения горно-спасательных отрядов.


Позже стало известно, что спасатели обнаружили тела троих погибших при обрушении работников шахты. Известно, что один из них был горным мастером. Вице-губернатор Кемеровской области также сообщил об этом в своем инстаграме и пообещал семьям погибших оказать «всю необходимую помощь и поддержку от угледобывающей компании и правительства Кузбасса».

Следственный комитет после случившегося возбудил дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».


Отметим, Шахта имени Тихова, где произошло обрушение, одна из самых новых на Кузбассе, ее ввели в эксплуатацию в 2017 году. По данным Интерфакс, инвестиции в строительство составили 12,5 млрд рублей. Предприятие входит в «промышленно-металлургический холдинг» («Кокс»), его президент Евгений Зубицкий, который по рейтингу Forbes находится на 191 месте в рейтинге самых богатых людей России. 

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