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18 января,
2021
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На Крещение томичи могут получить святую воду с доставкой на дом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Компания «ПЭТ сити» совместно с Воскресенской церковью в канун праздника Крещения, отмечающегося в ночь с 18 на 19 января, проводит социальную акцию. Поскольку в этом году из-за пандемии COVID-19 многие томичи не смогут прийти в храм за святой водой, компания предлагает привезти её всем желающим на дом.

На Крещение томичи могут получить святую воду с доставкой на дом
Фото: pravoslavie.tomsk.ru

Акция проводится на добровольческих началах и не требует от получателей никакой оплаты. Доставка святой воды в бутылках емкостью 5 литров будет проводиться с 18 по 21 января.

Заявки от жителей города принимаются до 19 января на сайте tomskpet.ru в разделе «Обратная связь». Необходимо указать имя, контактный телефон, в поле «Комментарий» — адрес, удобную дату и время приезда.

18 января во всех томских храмах были совершены богослужения. Божественную литургию и чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе возглавил митрополит Ростислав.

На Крещение томичи могут получить святую воду с доставкой на дом
Фото: pravoslavie.tomsk.ru

По окончании литургии митрополит Ростислав совершил чин великого освящения воды. Это особый, ожидаемый многими верующими людьми, обряд, после которого прихожане могут набрать и отнести освященную воду домой.


С сегодняшнего дня во всех православных храмах города Томска, начинается раздача святой воды. Сотни томичей могут прийти, набрать эту святыню и приобщиться к празднику Крещения Господня.

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