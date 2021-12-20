На красноярца составили протокол о нарушении санитарного режима за пикет у здания ФСБ

На жителя Красноярска, вышедшего к зданию регионального управления ФСБ с плакатом в поддержку правозащитной организации «Мемориал»*, составили протокол о нарушении санитарных норм, сообщает сайт Activatica.

Красноярец пришел к зданию ФСБ с плакатом «Без памяти нет отечества. Оставьте в покое Мемориал»*. Как пишет Activatica, спустя 10 минут после начала акции к мужчине подошли полицейские, попросившие его предъявить документы, но мужчина отказался.

Силовики заявили, что активист нарушает санитарный режим и отвезли его в отдел для составления протокола о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (статья 20.6.1 КоАП).

Напомним, 8 ноября Генпрокуратура обратилась в суды с просьбой ликвидировать правозащитное общество «Международный мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал»*. Ведомство нашло в деятельности «Мемориала»* оправдание терроризма и экстремизма, а также обвинило общество в том, что оно игнорирует требования о маркировке материалов «иностранного агента». В самом «Мемориале»* считают, что решение о его ликвидации — политическое.

Первое заседание по делу о ликвидации «Международного Мемориала»* прошло 25 декабря. На нем представители прокуратуры заявили, что немаркированные публикации «Мемориала»* негативно влияли на детей. Обращения граждан и организаций в поддержку «Мемориала»* судья пообещал исследовать позже, при рассмотрении материалов дела.

В начале декабря протокол по статье о нарушении режима повышенной готовности составили на новокузнецкого активиста Игоря Горланова, вышедшего к зданию ФСБ с плакатом против карательной психиатрии, которой сам, по его утверждению, подвергался в детском доме. После этого Горланова отправили на принудительную госпитализацию.

*Признан НКО, выполняющим функции «иностранного агента»