Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. На красноярца составили протокол о нарушении санитарного режима за пикет у здания ФСБ
Новости

На красноярца составили протокол о нарушении санитарного режима за пикет у здания ФСБ

ТВ2 ТВ2

На жителя Красноярска, вышедшего к зданию регионального управления ФСБ с плакатом в поддержку правозащитной организации «Мемориал»*, составили протокол о нарушении санитарных норм, сообщает сайт Activatica.

Автор:  Activatica.org
Автор:  Activatica.org

Красноярец пришел к зданию ФСБ с плакатом «Без памяти нет отечества. Оставьте в покое Мемориал»*. Как пишет Activatica, спустя 10 минут после начала акции к мужчине подошли полицейские, попросившие его предъявить документы, но мужчина отказался.

Силовики заявили, что активист нарушает санитарный режим и отвезли его в отдел для составления протокола о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (статья 20.6.1 КоАП).

Напомним, 8 ноября Генпрокуратура обратилась в суды с просьбой ликвидировать правозащитное общество «Международный мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал»*. Ведомство нашло в деятельности «Мемориала»* оправдание терроризма и экстремизма, а также обвинило общество в том, что оно игнорирует требования о маркировке материалов «иностранного агента». В самом «Мемориале»* считают, что решение о его ликвидации — политическое.

Первое заседание по делу о ликвидации «Международного Мемориала»* прошло 25 декабря. На нем представители прокуратуры заявили, что немаркированные публикации «Мемориала»* негативно влияли на детей. Обращения граждан и организаций в поддержку «Мемориала»* судья пообещал исследовать позже, при рассмотрении материалов дела.

В начале декабря протокол по статье о нарушении режима повышенной готовности составили на новокузнецкого активиста Игоря Горланова, вышедшего к зданию ФСБ с плакатом против карательной психиатрии, которой сам, по его утверждению, подвергался в детском доме. После этого Горланова отправили на принудительную госпитализацию.

*Признан НКО, выполняющим функции «иностранного агента»

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.