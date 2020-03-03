На кону 300 тысяч рублей: ТГУ и Tele2 запускают совместный конкурс

Tele2 и Томский государственный университет запустят стипендиальную программу для студентов, которые предложат лучшие решения для университетского оператора мобильной связи. Это рассказал глава томского филиала компании Алексей Курочкин на встрече с журналистами.

Напомним, в середине октября 2019 года ректор ТГУ Эдуард Галажинский объявил о создании виртуального университетского оператора. Для реализации проекта руководитель вуза подписал меморандум о сотрудничестве с директором по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергеем Волковым. Планировалось, что Тele2 предоставит инфраструктуру, а вуз будет выполнять функции оператора.

Это будет первый в мире университетский виртуальный мобильный оператор. Для нас этот проект — возможность расширить рынок. Для университета это возможность поработать c системой Больших данных, понять бизнес-процессы, прочувствовать, как сейчас в целом работают телеком-рынки, — отметил Алексей Курочкин.

Он подчеркнул, что университетский виртуальный мобильный оператор должен не просто работать, а приносить прибыль.





«Буквально на следующей неделе мы совместно с ТГУ запускаем стипендиальную программу для того, чтобы сами студенты разработали для себя тот продукт, который интересен им сейчас. Это будет подспорьем для создания университетского мобильного оператора. Далее нашей задачей станет «обернуть» их идеи в бизнес-оболочку и создать ту бизнес-единицу, которая будет интересна и нам, и университету», — рассказал Курочкин.





Победитель стипендиальной программы выиграет грант в размере 120 тысяч рублей. Участник, занявший второе место, получит 100 тысяч рублей, третье — 80 тысяч рублей. Итоги предполагается подвести в конце апреля. Победителей конкурса будут определять по результатам решения кейсов. При этом претендовать на стипендию смогут как отдельные студенты, так и целые команды – тогда сумма стипендии будет разделена между ними в равных долях.