На кону 300 тысяч рублей: ТГУ и Tele2 запускают совместный конкурс
Tele2 и Томский государственный университет запустят стипендиальную программу для студентов, которые предложат лучшие решения для университетского оператора мобильной связи. Это рассказал глава томского филиала компании Алексей Курочкин на встрече с журналистами.
Напомним, в середине октября 2019 года ректор ТГУ Эдуард Галажинский объявил о создании виртуального университетского оператора. Для реализации проекта руководитель вуза подписал меморандум о сотрудничестве с директором по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергеем Волковым. Планировалось, что Тele2 предоставит инфраструктуру, а вуз будет выполнять функции оператора.
Это будет первый в мире университетский виртуальный мобильный оператор. Для нас этот проект — возможность расширить рынок. Для университета это возможность поработать c системой Больших данных, понять бизнес-процессы, прочувствовать, как сейчас в целом работают телеком-рынки, — отметил Алексей Курочкин.
Он подчеркнул, что университетский виртуальный мобильный оператор должен не просто работать, а приносить прибыль.
«Буквально на следующей неделе мы совместно с ТГУ запускаем стипендиальную программу для того, чтобы сами студенты разработали для себя тот продукт, который интересен им сейчас. Это будет подспорьем для создания университетского мобильного оператора. Далее нашей задачей станет «обернуть» их идеи в бизнес-оболочку и создать ту бизнес-единицу, которая будет интересна и нам, и университету», — рассказал Курочкин.
Победитель стипендиальной программы выиграет грант в размере 120 тысяч рублей. Участник, занявший второе место, получит 100 тысяч рублей, третье — 80 тысяч рублей. Итоги предполагается подвести в конце апреля. Победителей конкурса будут определять по результатам решения кейсов. При этом претендовать на стипендию смогут как отдельные студенты, так и целые команды – тогда сумма стипендии будет разделена между ними в равных долях.
Стипендиальные программы от партнеров – важная часть предпринимательского трека ТГУ. Для студентов это возможность получить опыт в создании реальных продуктов, причем в случае с мобильным университетским оператором таких, которые они в дальнейшем сами и будут использовать, — отметил начальник Управления инновациями в сфере науки, техники и технологий ТГУ Михаил Головатов.
Первый в России университетский оператор мобильной связи с условным названием «Юнивермобайл» на базе Томского государственного университета начнет работать 1 августа 2020 года. Планируется, что его услугами смогут пользоваться студенты всех шести вузов Томска в рамках проекта «Большой университет». В перспективе студенты и абитуриенты вуза вместе с зачеткой смогут получать SIM-карту университетского мобильного оператора. SIM-карты вуза по номеру телефона будут открывать для студентов доступ к электронным ресурсам университета: библиотекам, расписанию и закрытым информационным ресурсам. Также в перспективе студенты получат возможность самостоятельно составлять для себя тарифные планы.
До августа рабочая группа, которая состоит из сотрудников вуза и представителей Tele2, должна обеспечить получение лицензии MVNO, а также закупить и установить все необходимое оборудование.
Читайте также:
Tele2 открыла бизнес-аудиторию в ТГУ
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?