На конференции «Иммунбиотех-2021» обсудят развитие производства биопрепаратов в России

13 и 14 октября в Томске состоится Всероссийская научно-практическая конференция «ImmunBioTech-2021. Разработка, производство и применение в медицинской практике биологических лекарственных препаратов». Она будет посвящена обсуждению современного состояния и перспективам развития производства и разработки биопрепаратов в России. Конференция приурочена к 125-летнему юбилею НПО «Вирион», томского филиала НПО «Микроген» и призвана стать постоянной дискуссионной площадкой по вопросам совершенствования биотехнологий в России.

Основными треками для обсуждения станут разработка и производство биологических лекарственных препаратов, обеспечение качества биопрепаратов, проблемы иммунопрофилактики и иммунотерапии инфекционных заболеваний, а также тенденции в лабораторной диагностике инфекционных патологий.

В конференции примут участие академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета Николай Брико, профессор, заместитель генерального директора ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Вадим Меркулов, академик РАН, директор ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Арег Тотолян, директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Владислав Шестаков, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией вирусных гепатитов ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» Михаил Михайлов, руководитель Центра экспертизы и развития методов контроля качества иммунобиологических препаратов ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора Дмитрий Якунин, директор института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Андрей Васин и другие эксперты.

В дни проведения на странице конференции будут организованы прямые трансляции всех заседаний. Там же уже опубликована полная программа мероприятия. Конференция пройдет в Международном культурном центре Томского политехнического университета (улица Усова, д.13-Б).