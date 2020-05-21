На кладбище Воронино осталось места на полтора месяца захоронений

В настоящее время в Томске расположены 12 кладбищ площадью около 250 гектаров. На них более 400 тысяч захоронений. Власти города неоднократно говорили, что кладбище Воронино-1 скоро будет переполнено. Сейчас строится новое кладбище. Захоронения там будут проводиться на площади в 30 гектаров. Этого, по словам начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева, должно хватить на 10 лет. Стоимость реализации проекта — 416 миллионов рублей.





«Если говорить по ресурсу, то сегодня спасает ситуацию только то, что 80 % захоронений — подзахоронения к уже существующим. Чистый ресурс на Воронино — месяц-полтора. Пока мы не ожидаем всплеска. Ожидаем, что к июлю-августу основные работы на кладбище Воронино будут выполнены и на первой карте можно будет проводить захоронения», — сказал на заседании комитета городской Думы заммэра Владимир Брюханцев.





Он уточнил, что в среднем за неделю проводится от 70 до 90 захоронений.





«В марте был всплеск — 120 захоронений в неделю. Мы не понимали, что это такое. А сейчас с коронавирусом... Боимся загадывать», — отметил Брюханцев.





По его словам, в такой ситуации город особенно остро почувствовал нужду в собственном крематории.





«Сегодня сформирован участок под строительство крематория на кладбище Воронино. Думаю, в мае эти работы завершим, а в июне выставим данный земельный участок на торги по аренде под строительство крематория. К нам в течение двух лет обращались потенциальные инвесторы. Надеемся, что найдется инвестор, который построит крематорий. В такой ситуации он особенно необходим», — рассказал заммэра.





При этом у депутатов возникли вопросы по процедуре. Председатель думского комитета городского хозяйства Максим Резников отметил, что не понимает, почему на конкурс выставляется только аренда земли, а не само строительство крематория.





«Неоднократно было такое, что муниципальную землю брали в аренду, но строительство там не завершалось», — подчеркнул Резников. При этом он добавил, что бюджетные деньги на строительство крематория выделяться не будут.





«Есть частные предприятия, которые имеют такой бизнес и опыт. Мы предоставим землю, строить самим – зачем? Я против, когда администрация подменяет бизнес. У нас скоро монополия будет большая. Задача администрации – создать условия для работы, а не работать за них», — сказал депутат.





По оценкам Владимира Брюханцева, на строительство крематория нужно около 120 млн рублей.









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