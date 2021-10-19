На кемеровского бизнесмена завели два административных дела из-за роликов в инстаграме

Прокурор Центрального района Кемерова Валерий Дементьянов возбудил два административных дела против местного бизнесмена и экс-кандидата в Госдуму от «Яблока» Вячеслава Чернова, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на слова бизнесмена и составленные в его отношении протоколы. По каждому эпизоду Чернову грозит штраф до 20 тысяч рублей или 15 суток административного ареста.

Как сообщает издание, дела возбуждены по статье 20.3.1 Административного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды; в конце 2018 года это преступление перенесли в разряд административных после серии резонансных уголовных дел о репостах). Оба дела связаны с роликами Чернова в инстаграме, в них он говорит о предполагаемом участии бывшего вице-губернатора Игоря Прокудина и депутатов таштагольского райсовета в попытке отнять имущество Чернова в Шерегеше.

Лингвистическая экспертиза нашла в словах Чернова возбуждение ненависти и унижение «по принадлежности к социальной группе представителей российской власти». Эксперт указал на то, что «для номинации представителей российской государственной власти и судебной системы используются следующие слова и выражения: шайка жуликов в мантиях, продажные жалкие депутатишки, шайки бессовестных жуликов, чинуши и депутатишки, шайка одуревших мерзавцев, мучители». Во втором протоколе отмечено, что Чернов дал «негативную оценку» группе лиц «депутаты Таштагольского муниципального района».

В 2018 году Чернова и еще нескольких бизнесменов вызвали на встречу с губернатором Сергеем Цивилевым, который угрожал предпринимателям и требовал от них уйти с горы Зеленая в Шерегеше. Запись этой встречи Вячеслав Чернов передал кемеровскому блогеру и журналисту Фоме Неверову (Роману Куприянову), после их публикаций к Неверову с обыском пришел СОБР. Все, кроме Чернова, согласились убрать с Зеленой свой бизнес, и теперь власти пытаются забрать его недвижимость через суд. Сам бизнесмен уверен, что его имущество хотят захватить в интересах местного олигарха и бывшего вице-губернатора Игоря Прокудина.

«Это месть за то, что я рассказываю вам, как на самом деле в регионе обстоят дела с выборами, месть за мою гражданскую позицию <...>, чтобы отвести подозрения о том, что это связано именно с выборами, они откопали ролик и на его основании шьют это дело», — заявил Чернов в своем инстаграме.

Напомним, после выборов в Госдуму Вячеслав Чернов начал собственное расследование нарушений на них. Он опубликовал несколько роликов, на которых члены территориальной комиссии Таштагольского района обсуждают, например, фальсификации и нейтрализацию наблюдателей. После этого кемеровский облизбирком заявил, что камеры в ТИКе в это время не должны были работать, а видео, «позволяющего достоверно установить контекст» у чиновников нет. Кроме того, наблюдатели от Чернова зафиксировали нарушения как минимум на двух участках: на участке №1431 членом комиссии незаконно стала местная чиновница, а на участке №1410 заметили вброс бюллетеней — сейчас экс-кандидат от «Яблока» пытается признать результаты на этом участке недействительными.