На карантин по коронавирусу закрыты группы в 61 детсаду Томской области

В Томской области на карантин из-за найденных случаев коронавируса закрылись группы в 61 детском саду, рассказала во время прямого эфира в Instagram замгубернатора Людмила Огородова.





По ее словам, сейчас в регионе болеют COVID-19 112 детей (0,4 % от общего количества) и 173 сотрудника (1,9 % от общего числа) дошкольных учреждений.





«В 61 дошкольном учреждении сейчас закрыто 58 групп. Потому что, например, ребенок заболел, но детский сад он не посещал, группы поэтому не закрываются», — объяснила замгубернатора.





Всего по ее данным в регионе к этому моменту работают 185 детских садов, частных – 14. Огородова отметила, что власти в последние две недели не отмечают прироста случаев коронавируса в детских садах, но готовятся к росту заболеваемости ОРЗ в декабре.





Отметим, ранее замгубернатора отмечала, что власти не планируют полностью закрывать детские сады на карантин из-за пандемии.