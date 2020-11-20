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20 ноября,
2020
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На карантин по коронавирусу закрыты группы в 61 детсаду Томской области

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

В Томской области на карантин из-за найденных случаев коронавируса закрылись группы в 61 детском саду, рассказала во время прямого эфира в Instagram замгубернатора Людмила Огородова.


По ее словам, сейчас в регионе болеют COVID-19 112 детей (0,4 % от общего количества) и 173 сотрудника (1,9 % от общего числа)  дошкольных учреждений.


«В 61 дошкольном учреждении сейчас закрыто 58 групп. Потому что, например, ребенок заболел, но детский сад он не посещал, группы поэтому не закрываются», — объяснила замгубернатора.


Всего по ее данным в регионе к этому моменту работают 185 детских садов, частных – 14. Огородова отметила, что власти в последние две недели не отмечают прироста случаев коронавируса в детских садах, но готовятся к росту заболеваемости ОРЗ в декабре.


Отметим, ранее замгубернатора отмечала, что власти не планируют полностью закрывать детские сады на карантин из-за пандемии.

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