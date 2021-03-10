На инспектора Байкальского заповедника завели дело. Он задержал браконьеров на охраняемой территории

В Бурятии инспектор Байкальского природного биосферного заповедника Сергей Красиков задержал на территории федерального заказника «Алтачейский» браконьеров, которые вели охоту на косуль через «лучение» — ослепление животных с последующим отстрелом. Сейчас в отношении Сергея возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщается на сайте заповедника.

После инспектор Сергей Красиков успел по радиосвязи предупредить остальных участников оперативной группы, что браконьеры пытаются скрыться, их удалось догнать. Мужчины, оставив машину, пытались скрыться в лесу. Пятерых удалось задержать, один, предположительно, скрылся. В багажнике автомобиля браконьеров обнаружили убитую косулю, труп второй был подготовлен к загрузке – лежал недалеко от лесной дороги.

Как рассказали в заповеднике , незаконная охота на охраняемой территории велась в октябре 2020 года. Пятеро браконьеров «лучили» животных, а после отстреливали. Инспекторы заповедника заметили это, остановили нарушителей и потребовали выйти из авто. Но охотники не выполнили требование и попытались скрыться с места преступления. Они направили автомобиль на инспектора Сергея Красикова. Как он объяснял сам , понимая, что есть угроза жизни, пытался уйти от направления движения авто и выстрелил непосредственно в переднюю часть автомобиля, повредив радиатор. «Благодаря хорошей реакции и высокой профессиональной подготовке сотрудник заповедника смог уйти от прямого удара, резко отскочив в сторону. Автомобиль задел его по касательной, нанеся вред здоровью (перелом руки, сотрясение мозга и пр.), требующий длительного медицинского вмешательства», — сообщал заказник.

По факту незаконной добычи животных возбудили уголовное дело. Однако в заповеднике отмечали, что в СК отказались возбудить дело по факту применения насилия к инспектору Сергею Красикову, который получил перелом и сотрясение мозга. Руководство заповедника обращалось в прокуратуру Республики Бурятия, чтобы добиться возбуждения дела. Дело не возбудили.





Позже стало известно, что в отношении самого инспектора Сергея Красикова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий при задержании браконьеров. Сейчас ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.





«Задержанные браконьеры – это не крестьяне, которые добывали себе пропитание. Предположительно, за этими браконьерами из Улан-Удэ стоят богатые покровители. Настораживает, что они уже три раза поменяли показания, чтобы накрутить обвинения: что якобы в них стреляли и прикладом по голове били. Это якобы сделал один инспектор с пятью здоровыми, пьяными и агрессивными мужиками», – говорит директор заповедника Василий Сутула.





Сейчас Байкальский заповедник пытается привлечь к ситуации как можно больше внимания. На сайте опубликовано обращение, а руководство обратилось в Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды, Генпрокуратуру и СК России. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил взять на контроль дело инспектора.





«Сергей Красиков – молодой инспектор, продолжатель династии защитников заповедной природы. Он – настоящий патриот и фанат своей работы. А работа эта непростая и опасная, ведь часто те, кто нарушает правила заказника, делают это в корыстных целях, сознательно и обдуманно. Ничто не останавливает браконьеров, когда они считают, что «им закон не писан». А мы надеемся на закон. На закон, который должен защитить защитника природы!» – говорит Ирина Лясота, заместитель директора ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» по экологическому просвещению и экотуризму.





В заповеднике рассказывают, что сейчас к ним поступает много звонков от жителей, которые хотят выразить поддержку инспектору. Сам Сергей Красиков считает себя невиновным.





«Я родился и живу на этой земле, уважаю и ценю людей, которые, как и я, любят природу. Суть моей работы состоит в охране территории государственного заказника «Алтачейский», в обеспечении соблюдения заповедного режима. Я всегда выполнял и выполняю свою работу честно, следуя закону. И правда на моей стороне!» – приводят его слова на сайте заповедника.