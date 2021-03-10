На инспектора Байкальского заповедника завели дело. Он задержал браконьеров на охраняемой территории
В Бурятии инспектор Байкальского природного биосферного заповедника Сергей Красиков задержал на территории федерального заказника «Алтачейский» браконьеров, которые вели охоту на косуль через «лучение» — ослепление животных с последующим отстрелом. Сейчас в отношении Сергея возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщается на сайте заповедника.
Как рассказали в заповеднике, незаконная охота на охраняемой территории велась в октябре 2020 года. Пятеро браконьеров «лучили» животных, а после отстреливали. Инспекторы заповедника заметили это, остановили нарушителей и потребовали выйти из авто. Но охотники не выполнили требование и попытались скрыться с места преступления. Они направили автомобиль на инспектора Сергея Красикова. Как он объяснял сам, понимая, что есть угроза жизни, пытался уйти от направления движения авто и выстрелил непосредственно в переднюю часть автомобиля, повредив радиатор. «Благодаря хорошей реакции и высокой профессиональной подготовке сотрудник заповедника смог уйти от прямого удара, резко отскочив в сторону. Автомобиль задел его по касательной, нанеся вред здоровью (перелом руки, сотрясение мозга и пр.), требующий длительного медицинского вмешательства», — сообщал заказник.
После инспектор Сергей Красиков успел по радиосвязи предупредить остальных участников оперативной группы, что браконьеры пытаются скрыться, их удалось догнать. Мужчины, оставив машину, пытались скрыться в лесу. Пятерых удалось задержать, один, предположительно, скрылся. В багажнике автомобиля браконьеров обнаружили убитую косулю, труп второй был подготовлен к загрузке – лежал недалеко от лесной дороги.
По факту незаконной добычи животных возбудили уголовное дело. Однако в заповеднике отмечали, что в СК отказались возбудить дело по факту применения насилия к инспектору Сергею Красикову, который получил перелом и сотрясение мозга. Руководство заповедника обращалось в прокуратуру Республики Бурятия, чтобы добиться возбуждения дела. Дело не возбудили.
Позже стало известно, что в отношении самого инспектора Сергея Красикова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий при задержании браконьеров. Сейчас ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
«Задержанные браконьеры – это не крестьяне, которые добывали себе пропитание. Предположительно, за этими браконьерами из Улан-Удэ стоят богатые покровители. Настораживает, что они уже три раза поменяли показания, чтобы накрутить обвинения: что якобы в них стреляли и прикладом по голове били. Это якобы сделал один инспектор с пятью здоровыми, пьяными и агрессивными мужиками», – говорит директор заповедника Василий Сутула.
Сейчас Байкальский заповедник пытается привлечь к ситуации как можно больше внимания. На сайте опубликовано обращение, а руководство обратилось в Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды, Генпрокуратуру и СК России. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил взять на контроль дело инспектора.
«Сергей Красиков – молодой инспектор, продолжатель династии защитников заповедной природы. Он – настоящий патриот и фанат своей работы. А работа эта непростая и опасная, ведь часто те, кто нарушает правила заказника, делают это в корыстных целях, сознательно и обдуманно. Ничто не останавливает браконьеров, когда они считают, что «им закон не писан». А мы надеемся на закон. На закон, который должен защитить защитника природы!» – говорит Ирина Лясота, заместитель директора ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» по экологическому просвещению и экотуризму.
В заповеднике рассказывают, что сейчас к ним поступает много звонков от жителей, которые хотят выразить поддержку инспектору. Сам Сергей Красиков считает себя невиновным.
«Я родился и живу на этой земле, уважаю и ценю людей, которые, как и я, любят природу. Суть моей работы состоит в охране территории государственного заказника «Алтачейский», в обеспечении соблюдения заповедного режима. Я всегда выполнял и выполняю свою работу честно, следуя закону. И правда на моей стороне!» – приводят его слова на сайте заповедника.
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