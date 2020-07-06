На границе с Забайкальским краем зафиксировали заражение бубонной чумой

Диагноз подтвердился у скотовода, который живет в автономном районе Внутренняя Монголия. Это приграничный с Забайкальским краем регион.





Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на «Синьцзинбао», мужчину госпитализировали, а в хошуне (название территориальной единицы во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци объявили о третьем уровне эпидемиологического предупреждения.





«Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное», — цитирует агентство комитет здравоохранения города Баян-Нур, куда относится указанный хошун.





Власти города объявили об угрозе распространения заболевания и не рекомендуют жителям охотиться на диких животных.





Ранее мы сообщали, что Монголия закрыла границы с Алтайским краем и Тувой, так как в приграничном районе обнаружили случаи заражения бубонной чумой. Как сообщали в Монголии, люди заболели после употребления в пищу сырого мяса суслика. После в российском посольстве в Улан-Баторе заявили, что власти республики сразу приняли все необходимые меры и причин для беспокойства россиян нет. Также по словам инфекционистов Федерального медико-биологического агентства, бубонная чума не передается от человека к человеку.





Для справки: Бубонная чума — это бактериальное заболевание. Оно передается диким грызунам от блох, которые живут на их шерсти. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого человека менее чем за 24 часа, если лечение не начнется вовремя.





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