В среду томичи почти на сутки останутся без холодного водоснабжения. Где набрать воды?

Напоминаем, с 22:00 13 октября до 20:00 14 октября большая часть Томска останется без холодной воды. Отключение будет связано с ремонтными работами по переврезке водопроводной линии и замене запорной арматуры на различных ее участках. Ознакомиться с полным списком адресов, которых коснется отключение, можно здесь.
«Томскводоканал» опубликовал список водопроводных колонок, где можно будет пополнить запасы воды:
- Улица 4-я Усть-Киргизка, 2;
- Улица 6-я Усть-Киргизка, 12;
- Улица 6-я Усть-Киргизка, 23а;
- Улица 6-я Усть-Киргизка, 25 (18);
- Улица Бакунина, 12;
- Улица Белая – ул. Кривая;
- Улица Бийская – ул. Стрелочная;
- Улица Войлочная заимка, 16;
- Улица Загорная, 24;
- Улица Загорная, 40;
- Пос. Каштак , 123;
- Пос. Каштак , 21;
- Пос. Каштак, 62;
- Проезд Кольцевой, 21;
- Проезд Кольцевой, 43;
- Улица Лермонтова, 56;
- Улица Мамонтова – ул. Октябрьская;
- Проспект Мира – пос. Крутоовражный;
- Улица Мостовая, 2;
- Улица Октябрьская, 36;
- Улица Северо-Каштачная ,114 (117), улица Баргузинская, 2в;
- Улица Смирнова (проезд Кольцевой, 48) - за заправкой;
- Улица Смирнова, 60 - до заправки;
- Переулок Соляной, 17;
- Переулок Соляной, 24 – пер. Макушина;
- Улица 1-я Усть-Киргизка, 16;
- Улица 6-я Усть-Киргизка, 6;
- Улица Харьковская, 12;
- Улица Шишкова, 3;
- Переулок Школьный – ул. Средне-Кирпичная;
- Переулок Школьный – ул. Ачинская 16;
- Улица Яковлева, 85.