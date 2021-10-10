В среду томичи почти на сутки останутся без холодного водоснабжения. Где набрать воды?

Напоминаем, с 22:00 13 октября до 20:00 14 октября большая часть Томска останется без холодной воды. Отключение будет связано с ремонтными работами по переврезке водопроводной линии и замене запорной арматуры на различных ее участках. Ознакомиться с полным списком адресов, которых коснется отключение, можно здесь.

«Томскводоканал» опубликовал список водопроводных колонок, где можно будет пополнить запасы воды:

- Улица 4-я Усть-Киргизка, 2;

- Улица 6-я Усть-Киргизка, 12;

- Улица 6-я Усть-Киргизка, 23а;

- Улица 6-я Усть-Киргизка, 25 (18);

- Улица Бакунина, 12;

- Улица Белая – ул. Кривая;

- Улица Бийская – ул. Стрелочная;

- Улица Войлочная заимка, 16;

- Улица Загорная, 24;

- Улица Загорная, 40;

- Пос. Каштак , 123;

- Пос. Каштак , 21;

- Пос. Каштак, 62;

- Проезд Кольцевой, 21;

- Проезд Кольцевой, 43;

- Улица Лермонтова, 56;

- Улица Мамонтова – ул. Октябрьская;

- Проспект Мира – пос. Крутоовражный;

- Улица Мостовая, 2;

- Улица Октябрьская, 36;

- Улица Северо-Каштачная ,114 (117), улица Баргузинская, 2в;

- Улица Смирнова (проезд Кольцевой, 48) - за заправкой;

- Улица Смирнова, 60 - до заправки;

- Переулок Соляной, 17;

- Переулок Соляной, 24 – пер. Макушина;

- Улица 1-я Усть-Киргизка, 16;

- Улица 6-я Усть-Киргизка, 6;

- Улица Харьковская, 12;

- Улица Шишкова, 3;

- Переулок Школьный – ул. Средне-Кирпичная;

- Переулок Школьный – ул. Ачинская 16;

- Улица Яковлева, 85.