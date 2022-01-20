На горнолыжных курортах в Шерегеше вводят QR-коды

Также эти документы нужно предъявлять при посещении общепита, объектов спорта, СПА-салонов, детских площадок, кинотеатров, ночных клубов, расположенных за пределами коллективных средств размещения.

На горнолыжных курортах в поселке Шерегеш вводят коронавирусные ограничения. При заселении в гостевые дома и отели гостям потребуется QR-код о вакцинации от COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста или справка о перенесенном заболевании, пишет Тайга. инфо.

Для иностранцев нужно через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста, полученного не позднее, чем через 48 часов до заселения.

Кроме того, губернатор Кемеровской области своим распоряжением с 20 января возобновил действие ограничительных мер. Речь идет о запрете работы с 23 часов до 6 часов утра зрелищно-развлекательных центров, общепита, кроме продажи еды на вынос, доставки заказов, обслуживания в объектах дорожного сервиса, в аэропортах, авто-и ж/д вокзалов.

Напомним, ранее Кузбасс для поддержки туристической отрасти отложил до 20 января введение QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в гостиницы и хостелы. Губернатор Сергей Цивилев говорил, что введение QR-кодов негативно скажется на развитии туристической отрасли Кузбасса, которая «только-только встает на ноги».