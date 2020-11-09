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09 ноября,
2020
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На газификацию Степановки нужно 300 млн рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

У мэрии есть проектно-сметная документация на строительство сетей газоснабжения по шести территориям. Среди них — поселки Лоскутово, Кузовлево, Штамово, Спутник, Степановка и ряд других. Сейчас обсуждается возможность заключения концессионного соглашения между муниципалитетом и газовиками по строительству новых сетей и объектов газоснабжения на отдаленных территориях. Проект такого соглашения планируется разработать до конца года.

«Наша задача за счет разных программ и источников ускорить газификацию удаленных территорий, чтобы повысить комфорт и безопасность проживания томичей», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В декабре 2019 года на публичных слушаниях по утверждению бюджета Томской области выступила жительница поселка Степановка, которая попросила власти обратить внимание на проблемы газификации поселка.

Власти города называют газификацию Степановки самым масштабным проектом. ПСД предполагает строительство 12,5755 км сетей и 3 ГРПШ, что позволит подключить газ в 407 домовладений. Совокупная стоимость всех объектов, по которым разработана ПСД превышает 330 млн рублей.


Муниципалитет подал бюджетную заявку на софинансирование работ обладминистрацией. При рассмотрении на комитетах Законодательной Думы Томской области обсуждался вопрос включения в программу на 2021-2022 год строительно-монтажных работ по газификации Степановки.


В проекте бюджета города предусмотрены деньги на проектно-изыскательские работы.

Добавим, что проект газоснабжения п. Кузовлево включает строительство 12,7 км сетей газоснабжения и 3 ГРПШ, что даст возможность подключить порядка 240 домовладений.


По объекту «Газоснабжение д. Лоскутово» протяженность сетей газоснабжения составит 11,5 км, количество потребителей — 271 домовладения. А для газоснабжения жителей п. Штамово, п. Спутник необходимо построить 10,8996 км, сетей.


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