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Главная Новости На Фрунзе сбили женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода
Новости

На Фрунзе сбили женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Автомобиль Lada Kalina сбил женщину, которая переходила проспект Фрунзе вне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

ДТП произошло 22 июля около 08:36 на проспекте Фрунзе, 131/1, в Томске.

«Автомобилем Lada Kalina, под управлением мужчины-водителя 1986 года рождения, совершен наезд на женщину-пешехода, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Женщина доставлена в больницу. Полиции требуется помощь очевидцев ДТП, их просят звонить по телефону 8 (3822) 795-327.


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