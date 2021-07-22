На Фрунзе сбили женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода

Автомобиль Lada Kalina сбил женщину, которая переходила проспект Фрунзе вне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

ДТП произошло 22 июля около 08:36 на проспекте Фрунзе, 131/1, в Томске.

«Автомобилем Lada Kalina, под управлением мужчины-водителя 1986 года рождения, совершен наезд на женщину-пешехода, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Женщина доставлена в больницу. Полиции требуется помощь очевидцев ДТП, их просят звонить по телефону 8 (3822) 795-327.





