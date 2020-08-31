На фоне пандемии в России на 76% выросло число дел о мошенничестве

«Мошенничества — одно из самых частых совершаемых в России преступлений, чаще регистрируют только кражи. Если число краж за время самоизоляции стало меньше на 9%, то число случаев мошенничества выросло значительно — на 36% (ст. 159–159.6 УК РФ)», — говорится в результатах анализа.

При этом рост случился за счет телефонного и интернет-мошенничества, число таких преступлений выросло сразу на 76% по сравнению с первым полугодием прошлого года (тогда таким способом совершалось 50% всех мошенничеств). Также в два раза увеличилось число преступлений с банковскими картами.

Во время режима самоизоляции в России по сравнению с прошлым годом выросло количество дел о телефонном и интернет мошенничествах, экстремизме, проанализировал РБК с опорой на статистику генпрокуратуры.

«В период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов. Росту числа мошенничеств также способствовало закрытие большинства торговых точек, собственники денежных средств более положительно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и мошенники. Например, возникли сайты-клоны известных торговых площадок по продаже дорогой компьютерной техники. Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище», — пояснил РБК руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Как отмечаются в анализе, в карантин было несколько наиболее популярных схем мошенничества. Например, распространение вредоносных программ. Часто россияне получали рассылки от имени авторитетных международных организаций, связанных со здравоохранением (ВОЗ, ЮНИСЕФ). Так, за первый квартал 2020 таких фишинговых ресурсов заблокировали 4 790, тогда как за весь 2018 год было около 4400 ресурсов.



Площадкой для еще одной крупной мошеннической схемы стали сайты бесплатных объявлений (например Avito, Юла). Мошенники часто размещали там объявления с заниженной ценой, а когда потенциальный покупатель откликался, ему присылали ссылку на фишинговую страницу якобы курьерского сервиса и просили перевести деньги за товар и доставку.





Как отмечается в анализе РБК, после перехода на удаленную работу и роста популярности онлайн-торговли, на 15% выросло число DDoS-атак и атак на сотрудников компаний, в первую очередь через фишинг — на 10%. При этом на вредоносным рассылках более точечно настроили таргет, поэтому они чаще вызывали доверие получателей. Как отметил руководитель направления по продвижению сервисов «Ростелекома» Алексей Павлов, есть и другая сторона. «Явным трендом стало увеличение числа утечек информации через сотрудников компаний. ИТ- и ИБ-службам организаций стало сложнее контролировать персонал, поэтому некоторые сотрудники впали в иллюзию безнаказанности своих действий», — говорит он.





Также во время пандемии выросло число сайтов, которые предлагали «простой и быстрый заработок». Эксперты считают, что так как у некоторых людей в это время сократился доход, они стали охотнее прибегать к таким ресурсам.





«В апреле эксперты «Лаборатории Касперского» выявили 58 страниц, мимикрирующих под Авито, а в июле — уже 201. Общее же число обнаруженных подделок под эту площадку за семь месяцев превысило 500. Также наблюдалось появление большого количества подозрительных ресурсов, якобы обещающих социальные выплаты в связи с пандемией или предлагающих пройти опрос за большое вознаграждение. Но получить деньги можно только после перевода «закрепительного платежа» или «комиссии». В результате деньги уходят злоумышленникам. Растёт и активность злоумышленников, обзванивающих клиентов банков», — рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.





Еще один способ обмана — встраивание в новостную повестку и продажа вакцин от COVID-1. Так с 11 по 19 августа в наиболее популярных доменных зонах.com и.ru. было зарегистрировано 107 доменов, содержащих в имени подстроку «vaccin» и имеющих отношение к коронавирусу и вакцине. Аналитики считают, что часть этих ресурсов впоследствии может использоваться злоумышленниками для фишинга.









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