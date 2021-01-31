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31 января,
2021
Новости

На ферме под Томском при пожаре погибли почти три тысячи цыплят

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Пожар произошел в селе Кафтанчиково Томского района на частной ферме, сообщает МЧС по региону. При пожаре погибли около трех тысяч цыплят. 

Пожарными были спасены три свиньи и девять голов крупного рогатого скота. Погибли 3000 цыплят, — пояснили в пресс-службе МЧС. 

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу МЧС в 23:15.  В 1-этажном кирпичном здании в загоне обгорели стены, площадь пожара составила 15 квадратных метров. 


В пожаре участвовали три единицы техники и 12 человек. 


Причину возгорания устанавливают сотрудники МЧС. 

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