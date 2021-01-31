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На ферме под Томском при пожаре погибли почти три тысячи цыплят
4 часа назад
Пожар произошел в селе Кафтанчиково Томского района на частной ферме, сообщает МЧС по региону. При пожаре погибли около трех тысяч цыплят.
Пожарными были спасены три свиньи и девять голов крупного рогатого скота. Погибли 3000 цыплят, — пояснили в пресс-службе МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу МЧС в 23:15. В 1-этажном кирпичном здании в загоне обгорели стены, площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В пожаре участвовали три единицы техники и 12 человек.
Причину возгорания устанавливают сотрудники МЧС.
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