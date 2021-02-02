На достройку проблемного дома на Нижнем, 49 выделят еще 300 млн рублей

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Томская область направит 317 млн рублей на достройку проблемного объекта по переулку Нижнему, 49 (блоки А, В, Е) Томска. Возобновить строительство планируется летом 2021 года, сообщил замгубернатора Евгений Паршуто.

«Этих средств достаточно на достройку объекта. Строительные работы начнутся после проведения конкурса по выбору подрядчика — ориентировочно, летом этого года», — сказал Евгений Паршуто.

Он уточнил, что в 2020 году регион полностью изменил систему работы с долгостроями, создав областной фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

«Ранее эта проблема решалась исключительно за счет областного бюджета. С 2011 года на ввод 27 долгостроев мы направили 1,3 миллиарда рублей. Более 2 тысяч обманутых дольщиков получили квартиры, — сказал Евгений Паршуто. — Сегодня в реестре проблемных объектов 27 домов. Региональный фонд подписал соглашение с федеральным фондом, по которому мы сможем направить на достройку домов или выплату компенсаций дольщикам миллиард рублей. Из этой суммы 830 миллионов — средства федерального бюджета».

В 2020 году в эксплуатацию введен долгострой по ул. Киевской, 1 в Томске. Квартиры получили более 500 пайщиков. В высокой степени готовности еще один проблемный объект, по ул. Большой Подгорной, 46: его сдача намечена на первый квартал 2021-го.

История вопроса

В 2007 году «Демос» начал строительство домов 47 и 49 в переулке Нижнем. Спустя пять лет стройка остановилась, застройщик объявил себя банкротом, а 498 квартир остались недостроенными. В марте 2015 года участники строительства проблемных объектов решили создать жилищно-строительные кооперативы. В том же году губернатор Сергей Жвачкин решил профинансировать из бюджета подведение к этим домам инженерных сетей, дабы «сконцентрировать средства дольщиков на достройке дома».

В 2012 году в отношении компании «Демос», от действий которой пострадали около 600 дольщиков, возбудили уголовное дело. Расследование длилось 3,5 года и было передано в суд в апреле 2016-го. В качестве потерпевших по этому делу проходят свыше 500 человек. Объем дела составляет 150 томов.