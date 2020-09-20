На дорогах в Томской области появятся новые камеры видеофиксации

До конца года в Томской области установят 11 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает обладминистрация. На эти цели потратят 19 млн рублей.

Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный утверждает, что размещать комплексы фотовидеофиксации будут в местах повышенной аварийности для повышения безопасности участников дорожного движения.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» новые комплексы фотовидеофиксации появятся на трассах Томск – Самусь (13 – 14 км), Томск ‑ Мариинск (16 км+700 м и 20 км+870 м), Кузовлево – Светлый (4 – 5 км), Мельниково – Кожевниково – Изовка (32 км), объездной дороге Томска (8 км), подъезде к Томску от автодороги Р-255 (104 км+800 м). Также фотовидеофиксирующее оборудование установят в Каргаске на улице Кирова, 56 и в Колпашеве на улице Победы, 105.





В областном центре по госпрограмме «Обеспечение безопасности населения Томской области» фотовидеокамерами оснастят перекрестки: пр. Ленина – ул. Учебная и пр. Комсомольский – ул. Енисейская.