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20 сентября,
2020
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На дорогах в Томской области появятся новые камеры видеофиксации

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

До конца года в Томской области установят 11 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает обладминистрация. На эти цели потратят 19 млн рублей. 

На дорогах в Томской области появятся новые камеры видеофиксации

Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный утверждает, что размещать комплексы фотовидеофиксации будут в местах повышенной аварийности для повышения безопасности участников дорожного движения. 

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» новые комплексы фотовидеофиксации появятся на трассах Томск – Самусь (13 – 14 км), Томск ‑ Мариинск (16 км+700 м и 20 км+870 м), Кузовлево – Светлый (4 – 5 км), Мельниково – Кожевниково – Изовка (32 км), объездной дороге Томска (8 км), подъезде к Томску от автодороги Р-255 (104 км+800 м). Также фотовидеофиксирующее оборудование установят в Каргаске на улице Кирова, 56 и в Колпашеве на улице Победы, 105.


В областном центре по госпрограмме «Обеспечение безопасности населения Томской области» фотовидеокамерами оснастят перекрестки: пр. Ленина – ул. Учебная и пр. Комсомольский – ул. Енисейская.

Комплексы будут фиксировать основные виды нарушений правил дорожного движения: превышение скорости; движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по техническим характеристикам менее 40 км/час; выезд на полосу встречного движения; проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе; невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора; несоблюдение очередности проезда перекрестка; выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.


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