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25 декабря,
2019
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На десять рублей меньше: в 2020 году снизятся тарифы на вывоз мусора в Томске и в Томском районе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Департамент тарифного регулирования снизил тариф на вывоз мусора в Томске и в Томском районе. Сейчас за кубометр мусора жители многоквартирников платят 66,25 рубля с человека в месяц, жители частных домовладений – 67,79 рубля.

На десять рублей меньше: в 2020 году снизятся тарифы на вывоз мусора в Томске и в Томском районе

Ранее в «Спецавтохозяйстве» пожаловались на низкие тарифы на вывоз мусора. Представитель предприятия Михаил Курилов отмечал, что для безубыточной деятельности предприятия тариф должен составлять 75 рублей. При этом он отмечал, что тарифы с нового года могут стать ниже.


Согласно информации на сайте тарифного регулирования, тариф на услуги по обращению с мусором в Томске и Томском районе в период с 1 января по 30 июня составит для населения 214,35 рубля за кубометр мусора, а с 1 июля – 218,85 рубля.


С учетом норматива жители многоквартирников в первом полугодии будут платить 53,59 рубля, частных домов — 54,84 рубля. Во втором полугодии плата составит 54,71 рубля и 55,99 рубля соответственно.

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