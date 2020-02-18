На деревянную историю Томска выделяют минимум в четыре раза меньше, чем нужно

15 млн рублей заложено на сохранение деревянной архитектуры Томска в 2020 году. Эти деньги пойдут всего лишь на один дом на Ленина, 56. И то это всего лишь часть средств. В 2018-2019 годы на этот дом администрацией города уже выделялись средства.

«В 2020 году общее финансирование программы «Сохранение исторического наследия» из городского бюджета составляет 15 млн 408 тысяч рублей. В сравнении с 2019 годом эта цифра несколько выросла, за счет того, что выделены дополнительные средства на проведение работ по сохранности зданий по Кирова, 49. Однако стоит сказать, что муниципальная программа остается недофинансированной. Только потребность в проведении противоаварийных мероприятий на исторических домах ежегодно составляет, как минимум, 70 млн рублей в год», — рассказал председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов на заседании комитета гордумы по градостроительству, землепользованию и архитектуре.





Большую часть средств из этой суммы направят на продолжение работ по Ленина, 56. Ремонтные работы в историческом доме начались в 2018 году. Изначально на реконструкцию закладывали 24 миллиона рублей, уже потрачено 16,5 миллиона.







«На 2020 год запланированы ассигнования администрации района в размере 11,5 миллиона рублей на продолжение ремонтных работ на Ленина, 56. При этом для завершения работ этих средств будет недостаточно. Окончание ремонта запланировано только на 2021 год. По информации районной администрации, потребуется еще четыре миллиона рублей», — отметил Никита Кирсанов.