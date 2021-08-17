Два многоквартирных дома, школа и детский сад: что ждёт Черемошники в ближайшее время

Строительство многоквартирного дома для расселения аварийного жилья в переулке Целинном ведёт компания ТДСК. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Специалисты СУ ТДСК уже завершили монтажные работы в двух подъездах строящегося дома и приступили к монтажу кровли. Еще в трех подъездах идет монтаж на уровне 4-5 этажей, в сентябре монтажные работы нужно завершить, подключить дом к теплу и перейти к отделке.



Строительство идет в три смены. На возведение 10-этажного дома на 200 квартир строителям отвели восемь месяцев.

Государственный заказчик по исполнению программы расселения аварийного жилья — «Облстройзаказчик». Подрядчик для строительства дома был определен в результате конкурса, контракт заключен в конце марта. Сдать готовый объект нужно к 1 декабря 2021 года. Строительная площадка по пер. Целинный, 29, где строится десятиэтажка для «аварийщиков» находится между ул. Большой Подгорной и пр. Мира, это фактически продолжение жилого комплекса «Радужный». В компании надеются, что в будущем городские и областные власти продолжат расселение аварийного жилья, развернут жилищное строительство на Черемошниках. В планах муниципалитета возвести в районе пер. Урожайного школу на 1100 мест и детский сад. Решить судьбу комплексного развития ранее застроенных территорий предстоит уже новой областной Думе. Будущим депутатам необходимо принять соответствующий областной закон, регулирующий порядок реновации депрессивных городских территорий.

О ходе строительства директор СУ ТДСК Александр Поморцев рассказал замгубернатора Евгению Паршуто. Замгубернатора отметил, что новые социальные объекты — школы, сады, медицинские учреждения — могут появляться только там, где есть подготовленные земельные участки. Получить федеральное финансирование можно лишь для участков, где строятся многоквартирные дома. «Мы будем их проектировать только там, где строятся новые квадратные метры. В другом варианте – никак. Правительство дает регионам своеобразный стимул: где больше будет квадратных метров – там больше будет социальных объектов и внимания к этим районам, включая благоустройство», – сказал Евгений Паршуто.