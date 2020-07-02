На Богашевском тракте меняется схема движения, улицу Пролетарскую закроют

Так в направлении от ул. 19-ой Гв. Дивизии поток автомобилей, движущихся по полосе движения в сторону Аэропорта, будет переведен на новую автомобильную дорогу, построенную в рамках транспортной развязки с ж.д. Тайга — Томск на 76 км.



Движение автомобилей по направлению Аэропорт — Томск не изменится. На половине проезжей части существующего Богашевского тракта будет произведено строительство новой автомобильной дороги.





Добавим, что до 24 часов 5 июля ограничат движение автомобилей по ул. Пролетарской на участке от пр. Ленина до ул. Водяной. Здесь работают бригады «ТомскРТС». Они заменяют строительные части и трубопровод на тепломагистрали в районе здания № 25.



