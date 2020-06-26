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26 июня,
2020
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На благоустройство проспекта Кирова направили больше 3 млн рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В центре Томска начался третий этап благоустройства бульвара по пр. Кирова. Строители уже разобрали лестницу на склоне у памятника Сергею Кирову и металлические ограждения. Стоимость проекта составляет 3, 4 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

На благоустройство проспекта Кирова направили больше 3 млн рублей
Фото: пресс-служба администрации Томска

Проект предусматривает озеленение пространства, строительство пешеходной зоны с пандусом для маломобильных томичей, капитальный ремонт лестничного спуска с заменой декоративного мощения. Существующие гранитные ступени лестницы и бордюры будут отшлифованы и уложены повторно. На территории высадят «живую» изгородь из 250 кустов. Завершить работы здесь подрядчик обязан к 15 августа. За создание нового облика этой территории в рамках рейтингового отбора проголосовали более 13 тыс. горожан.

Первый этап благоустройства бульвара по пр. Кирова был реализован в 2018 году. На участке от ул. Советской до ул. Дзержинского высадили «живые» изгороди из 7 тысяч саженцев венгерской сирени, восстановили газоны, установили парковые диваны, качели, современное освещение, вазоны, кованые остановки общественного транспорта. 


При этом томичей часть раскритиковала благоустройство Кирова — там прошли обширные рубки, а работы были сданы на два месяца позже. Спустя год мэр Томска остался недоволен проведенным озеленением .


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