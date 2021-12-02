На Белом озере сгорели светящиеся скульптуры лебедей

Днем в среду, 1 декабря, сгорела одна из двух скульптур лебедей, находящихся в центре катка на Белом озере, сообщает управление МЧС по Томской области.

«В центре Белого озера загорелась каркасная скульптура лебедей из проволоки, на пластиковом подиуме, украшенная светодиодными лентами, вокруг огражденная дощатым забором», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар произошел примерно в 15:30. Очевидцы вызвали пожарных, но возгорание было потушено еще до их приезда, чьими силами это было сделано, не уточняется. Кроме скульптуры в пожаре пострадал деревянный забор, площадь пожара составила 3 кв. м.

Фигуры успели простоять на озере только один день: 30 ноября их вернули после реставрации. Изначально они были установлены на этом месте два года назад в рамках конкурса «Зимний Томск», позже было принято решение, что фигуры будут находиться на Белом озере круглый год.

В мэрии сообщили, что фигуру восстановят в ближайшее время, подрядчик, который выполнит работы, уже найден.