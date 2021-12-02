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Новости

На Белом озере сгорели светящиеся скульптуры лебедей

ТВ2 ТВ2

Днем в среду, 1 декабря, сгорела одна из двух скульптур лебедей, находящихся в центре катка на Белом озере, сообщает управление МЧС по Томской области.

Автор:  Пресс-служба МЧС

«В центре Белого озера загорелась каркасная скульптура лебедей из проволоки, на пластиковом подиуме, украшенная светодиодными лентами, вокруг огражденная дощатым забором», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар произошел примерно в 15:30. Очевидцы вызвали пожарных, но возгорание было потушено еще до их приезда, чьими силами это было сделано, не уточняется. Кроме скульптуры в пожаре пострадал деревянный забор, площадь пожара составила 3 кв. м.

Фигуры успели простоять на озере только один день: 30 ноября их вернули после реставрации. Изначально они были установлены на этом месте два года назад в рамках конкурса «Зимний Томск», позже было принято решение, что фигуры будут находиться на Белом озере круглый год.

В мэрии сообщили, что фигуру восстановят в ближайшее время, подрядчик, который выполнит работы, уже найден.

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