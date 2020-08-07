На Байкал хотят запустить свадебные туры

«Развитие туризма – одна из приоритетных задач правительства региона. Здесь важен системный подход. Сейчас задача представителей свадебного и туристического бизнеса при поддержке органов власти объединить усилия и сформировать свадебные туры, доступные в разных ценовых категориях. Должен получиться интересный проект, который привлечет туристов», — приводятся в сообщении слова руководителя областного агентства по туризму Екатерины Сливиной.





Пожениться можно будет в поселке Листвянка Иркутского района, в Байкальске, Ольхонском районе. Подать заявление — через сайт госуслуг.





«Для многих свадьба на Байкале – это мечта, которая вполне осуществима. К примеру, в 2019 году в Листвянке было зарегистрировано более 180 браков, в 2020 году – более 50. В основном, это жители нашего региона. Но были пары и из Италии, Латвии, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока, других стран и городов», — отметила временно замещающая должность руководителя службы ЗАГС Иркутской области Инга Трофимова.