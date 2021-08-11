На Байкале протестировали подводную голографическую камеру, разработанную в ТГУ

«Измерения фоновых параметров среды необходимы, поскольку основная задача экспериментов, которые сотрудники лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды РФФ ТГУ проводят на Байкале с голографической камерой, – впервые исследовать фототропную реакцию планктона в среде обитания в реальном времени, – передает пресс-служба ТГУ. – Эта реакция зависит от качества среды обитания, поэтому в последующем полученные результаты помогут предложить метод раннего обнаружения загрязнения акваторий по поведенческим реакциям планктона».