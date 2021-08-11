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Главная Новости На Байкале протестировали подводную голографическую камеру, разработанную в ТГУ
Новости

На Байкале протестировали подводную голографическую камеру, разработанную в ТГУ

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Разработанную в ТГУ голографическую камеру опустили в Байкал на глубину 5 метров. Прибор позволяет в режиме реального времени узнавать о концентрации, распределении по размерам, скоростям, форме и ориентации каждой частицы в исследуемом участке озера.

Автор:  lin.irk.ru

Камеру установили вблизи японского параметрического зонда качества воды Rinko, который каждые 10 секунд собирает и передает онлайн информацию о параметрах воды в Байкале. На этом же участке расположены тестовые станции измерения уровня озера и метеопараметров.

«Измерения фоновых параметров среды необходимы, поскольку основная задача экспериментов, которые сотрудники лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды РФФ ТГУ проводят на Байкале с голографической камерой, – впервые исследовать фототропную реакцию планктона в среде обитания в реальном времени, – передает пресс-служба ТГУ. – Эта реакция зависит от качества среды обитания, поэтому в последующем полученные результаты помогут предложить метод раннего обнаружения загрязнения акваторий по поведенческим реакциям планктона».

Cейчас в научном стационаре поселка Большие Коты собран комплекс, позволяющий следить и анализировать изменчивость параметров Байкала. Создание подобных комплексов позволит  улучшить методы мониторинга экологического состояния мелководной зоны озера, добавляют в пресс-службе вуза. 

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