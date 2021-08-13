На Байкале нашли 22-километровое пятно загрязнения лакокрасочными материалами

На Байкале в районе острова Ольхон обнаружили пятно загрязнения длиной в 22 километра, сообщается на сайте Лимнологического института Сибирского отделения РАН. По данным ученых, загрязнить озеро могли лакокрасочные материалы и фекалии.

«В пробе воды отмечено небольшое количество фрагментов фито- и зоопланктона, и пыльцы растений. Основная масса частиц представляет собой, предположительно, мелкие кусочки пепла, остатки зоопланктона и частички различной взвеси. Наибольший интерес представляет связующая маслянистая субстанция. Результаты ИК-спектроскопии показывают, что изучаемые образцы не могут быть природными или искусственными нефтепродуктами», - говорится в результатах исследования.

Попросить проверить природу загрязнения Лимнологический институт попросила природоохранная прокуратура и депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов. Пробы воды отбирались с пляжевой зоны на острове Ольхон на участке от побережья Хужирского пляжа до бухты Песчанка.

Ученые пришли к выводу, что загрязнение было антропогенным, так как присутствующие в смеси жирные кислоты в характерных количествах указывает на техногенную природу. Такие синтетические жирные карбоновые кислоты применяются в производстве для технических целей: при производстве смазок, пластификаторов, ПАВ, мыла, красок, прочих синтетических продуктов. Еще одно вещество — глицидил используется в промышленности для эпоксидации, стабилизации масел и виниловых полимеров, в водостойкой краске, для распыления твердых частиц (например, порошковых красок).

«Можно утверждать, что в акватории Малого Моря в районе поселка Хужир произошло антропогенное загрязнение воды Байкала и его прибрежной части на протяжении около 22 км. Вероятнее всего, загрязнение произошло лакокрасочной продукцией», — заявили в институте.

Также ученые выяснили, что в воде в районе бухты Песчанки превышено количество колиформных бактерий в 1,5 раза, термотолерантных колиформных бактерии — в 15 раз, энтерококков — в 32 раза, в заливе Улан-Хушинский допустимая концентрация термотолерантных колиформных бактерий превышена в три раза, энтерококков — в 2,5 раза. Эти данные говорят о фекальном загрязнении заливов Малого Моря.

Ранее природоохранная прокуратура начала проверять информацию, опубликованную в социальных сетях. В ней говорилось, что на воде в районе поселка Хужир на островке Ольхон на воде появилась черная пленка. По предварительным данным считалось, что пятно на воде образовал выпавший пепел от лесных пожаров.