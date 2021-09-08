На трассе Кожевниково-Мельниково произошло смертельное ДТП

Сегодня утром, около 7:00, на трассе Кожевниково-Мельниково произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Как уточняет паблик «Регион-70», столкновение было лобовым, а его участники — газовоз SCANIA и ВАЗ 2114.

Автор: пресс-служба УМВД России по Томской области

В результате ДТП два человека, находящихся в легковом автомобиле, погибло, один — доставлен в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции и устанавливают обстоятельства.