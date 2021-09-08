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На трассе Кожевниково-Мельниково произошло смертельное ДТП

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Сегодня утром, около 7:00, на трассе Кожевниково-Мельниково произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Как уточняет паблик «Регион-70», столкновение было лобовым, а его участники — газовоз SCANIA и ВАЗ 2114.

Автор:  пресс-служба УМВД России по Томской области

В результате ДТП два человека, находящихся в легковом автомобиле, погибло, один — доставлен в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции и устанавливают обстоятельства.

Если вы стали свидетелем данного ДТП, сообщите об этом по телефону дежурной части ОМВД России по Шегарскому району — 8 (3824) 722-433

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