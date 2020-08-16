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16 августа,
2020
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На алтайском плато Укок выявлена вспышка чумы у сурков

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

У сурков, обитающих на плато Укок в Республике Алтай, обнаружена вспышка чумы.


Управление Роспотребнадзора по республике Алтай сообщает: «В 2020 года сотрудниками Алтайской противочумной станции выявлены чумные эпизоотии на 5 участках: окрестности озёр Зерлюколь-Нур и Каракуль; Средина Чаган-Узуна; Вершина Калгут; Калгуты; Акалаха. Последние три участка расположены на плато Укок и выявлены впервые, за более чем 60-летний период наблюдения (с 1958 г.)».


В ведомстве напоминают, что в  2014-2016 годах в  Кош-Агачском районе были  зарегистрированы единичные случаи  заболевания чумой людей, связанные с употреблением мяса сурков. 


Сообщается, что в регионе ежегодно проводится вакцинация населения района против чумы. В 2020 году были привиты  против чумы 18090 человек, в том числе в Кош-Агачском районе – 16500 человек.


В своем сообщении Роспотребнадзор напомнил, что еще 24 июля 2020 года принято постановление главного санитарного врача РА «Об усилении мер профилактики чумы в природном очаге Кош-Агачского района Республики Алтай». В соответствии с постановлением, посещение эпизоотических территорий природного очага чумы, включая плато Укок, жителями и гостями региона, за исключением жителей села Джазатор, использующих плато Укок для зимних выпасов животных, запрещено.


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