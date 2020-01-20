На алтайского журналиста напали «из-за предвзятого отношения к властям»

Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению корреспондента газеты «Листок» Полины Рябовой, которая утверждает, что на нее было совершено нападение.





ЧП случилось в одном из кафе в селе Турочак, куда Рябова пришла со своей знакомой. В это время в заведении отдыхала компания молодых людей, один из которых стал вести себя агрессивно по отношению к журналистке. Он обвинил ее в предвзятом отношении к районным властям, ударил по лицу и нецензурно высказался в ее адрес.





Полина Рябова обратилась в полицию с заявлением о привлечении молодого человека к уголовной ответственности. В редакции «Листка» нападение связывают с профессиональной деятельностью Рябовой.





В пресс-службе МВД по Республике Алтай «Новостям Горного Алтая» подтвердили, что такое заявление действительно поступило и по нему проводится проверка.





В то же время мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов распорядился подать в суд на агентство «Интерфакс» после новости о переносе открытия школы. Кузнецов подчеркнул, что нельзя так относиться к тому, что сделано командой губернатора.





В программе «Утро с мэром» на муниципальном канале Ново-ТВ ведущий спросил у Сергея Кузнецова про школу № 81 в Заводском районе города, открытие которой, как написал «Интерфакс», «перенесли на неопределенный срок». Учебное заведение строится с 2013 года, отметили журналисты.





«Все эти «ИнтерфАксы, они, конечно, не делают нам доброго отношения. И я распорядился с тем, чтобы обратиться с исковым требованием извиниться либо понести настоящую информацию», — цитирует слова мэра Новокузнецка Тайга.инфо.





«Нельзя так относиться к делу, которое было сделано прежде всего командой губернатора. Губернатором, который нашел финансы все-таки. Проблема-то в чем была? Не было финансов. Не было финансовой последовательности, и подрядчик был такой поэтому. И проект делался вот так. Это все отголоски вот такого вот беспорядочного отношения», — пояснил Кузнецов.





«Интерфакс» со ссылкой на мэрию писал, что «здание принимают все надзорные органы, одновременно начался набор в классы и идет подготовка к проведению родительских собраний».





Все это происходит на фоне недавнего скандала, связанного с главой Чувашии. Михаил Игнатьев на Дне печати призвал «мочить» журналистов, критикующих власть.





Как написало издание «Правда ПФО», в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие, посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить журналистов пришел глава региона Михаил Игнатьев. Руководитель республики в своем выступлении остановился на основных аспектах информационной политики.





В частности, он сказал: «Отдельные (журналисты или блогеры – ред.), которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать не знаю о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает».





Эти слова возмутили журналистов. Позже глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил надежду, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший «мочить» журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.





Пресс-служба Михаила Игнатьева пояснила, что главу Чувашии просто не так поняли.





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