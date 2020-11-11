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11 ноября,
2020
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На Алтае священник провел молебны в ковидных госпиталях и реанимации

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Протоиерей Андрей Ушаков освятил помещения коронавирусных госпиталей и реанимации в Заринске. Молебны батюшка провел по просьбам сотрудников и пациентов медучреждений.

протоиерей Андрей Ушаков
протоиерей Андрей Ушаков
Фото: взято с личной страницы Андрея Ушакова

Преклоняюсь перед подвигом людей в белых халатах, несущих вахту в красной зоне!, – написал Ушаков на своей странице в «ВК». –Сегодня примерил их одежку на себя и чуть не угорел всего за два часа. Люди работают сутками, отдавая всего себя. Сегодня освятили два здания ковидных госпиталей и реанимацию Заринска. Дай Бог помощи медикам и здоровья пациентам!

Газета «Наш город Заринск» сообщает, что в городской больнице отец Андрей освятил ординаторскую, приемный покой и палаты пациентов. Также священник подарил учреждению пять икон.

На Алтае священник провел молебны в ковидных госпиталях и реанимации

По данным алтайского оперштаба на 11 ноября, в регионе зафиксировано 232 случая коронавируса. Из них 10 заболевших – в Заринске.


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