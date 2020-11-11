На Алтае священник провел молебны в ковидных госпиталях и реанимации

Протоиерей Андрей Ушаков освятил помещения коронавирусных госпиталей и реанимации в Заринске. Молебны батюшка провел по просьбам сотрудников и пациентов медучреждений.
протоиерей Андрей Ушаков
Фото: взято с личной страницы Андрея Ушакова
Преклоняюсь перед подвигом людей в белых халатах, несущих вахту в красной зоне!, – написал Ушаков на своей странице в «ВК». –Сегодня примерил их одежку на себя и чуть не угорел всего за два часа. Люди работают сутками, отдавая всего себя. Сегодня освятили два здания ковидных госпиталей и реанимацию Заринска. Дай Бог помощи медикам и здоровья пациентам!
Газета «Наш город Заринск» сообщает, что в городской больнице отец Андрей освятил ординаторскую, приемный покой и палаты пациентов. Также священник подарил учреждению пять икон.
По данным алтайского оперштаба на 11 ноября, в регионе зафиксировано 232 случая коронавируса. Из них 10 заболевших – в Заринске.
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