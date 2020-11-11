На Алтае священник провел молебны в ковидных госпиталях и реанимации

Преклоняюсь перед подвигом людей в белых халатах, несущих вахту в красной зоне!, – написал Ушаков на своей странице в «ВК». –Сегодня примерил их одежку на себя и чуть не угорел всего за два часа. Люди работают сутками, отдавая всего себя. Сегодня освятили два здания ковидных госпиталей и реанимацию Заринска. Дай Бог помощи медикам и здоровья пациентам!