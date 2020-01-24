На Алтае раскрыли дело о двойном убийстве, совершенном 26 лет назад

Следователи раскрыли дело об убийстве двух молодых женщин, совершенном в Алтайском крае в 1993 году. 59-летний обвиняемый попал к правоохранителям по подозрению в продаже наркотиков, сообщает СК по Алтайскому краю.

В марте 1993 года в овраге рядом с кладбищем в Барнауле нашли тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Спустя две недели 23-летнюю жительницу города нашли убитой в своей квартире.





Женщин убили одинаковым способом — путем сдавливания органов шеи. В обоих случаях с задушенных сняли золотые украшения и забрали все их ценности. СК возбудил уголовное дело, но более 25 лет следователи не могли его раскрыть.



В сентябре 2019 года правоохранители задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. При обыске при нем нашли запрещенные вещества, а после допроса знакомых из круга задержанного стало известно, что он может быть причастен к двойному убийству. Совместно с полицейскими следователи собрали «неопровержимые доказательства», после чего мужчина признался в убийстве.

