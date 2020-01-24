На Алтае раскрыли дело о двойном убийстве, совершенном 26 лет назад
Следователи раскрыли дело об убийстве двух молодых женщин, совершенном в Алтайском крае в 1993 году. 59-летний обвиняемый попал к правоохранителям по подозрению в продаже наркотиков, сообщает СК по Алтайскому краю.
В марте 1993 года в овраге рядом с кладбищем в Барнауле нашли тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Спустя две недели 23-летнюю жительницу города нашли убитой в своей квартире.
Женщин убили одинаковым способом — путем сдавливания органов шеи. В обоих случаях с задушенных сняли золотые украшения и забрали все их ценности. СК возбудил уголовное дело, но более 25 лет следователи не могли его раскрыть.
В сентябре 2019 года правоохранители задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. При обыске при нем нашли запрещенные вещества, а после допроса знакомых из круга задержанного стало известно, что он может быть причастен к двойному убийству. Совместно с полицейскими следователи собрали «неопровержимые доказательства», после чего мужчина признался в убийстве.
По данным следствия, в 1993 году обвиняемый работал водителем трамвая и в вечернее время познакомился с молодой пассажиркой, которую по окончании смены пригласил в дом своего брата. Видя, что на новой знакомой надето много золотых украшений, он решил завладеть ими. Взяв шнур, злоумышленник задушил потерпевшую, а тело сбросил в овраг городского кладбища, — говорится в сообщении. — Спустя две недели его друг рассказал, что хорошо знает обеспеченную девушку, в доме которой можно похитить ценности. В один из дней апреля поздно вечером они пришли к ней в гости якобы решить возникшие у молодой женщины проблемы. После того как друг отлучился из комнаты, обвиняемый шнуром задушил хозяйку квартиры. Взяв с собой ценности, мужчины скрылись. Похищенные у жертв вещи и золотые изделия злоумышленник сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
Сейчас расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время 59-летнего подозреваемого будут судить. Мужчину также обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
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