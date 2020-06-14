На Алтае полностью сгорела самая высокогорная часовня в России: фото

В Горном Алтае сгорела часовня в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха, сообщает Горноалтайская епархия. Часовня была самой высокогорной культовой православной постройкой в России.

«Ночью 13 июня полностью сгорела часовня в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха», — говорится в сообщении.





Часовню построили в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Возведена была часовня спасателями, на их средства и средства добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе.





Причина пожара пока не установлена.





Как выглядела часовня до пожара, сняла фотограф Светлана Казина.