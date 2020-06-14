На Алтае полностью сгорела самая высокогорная часовня в России: фото
В Горном Алтае сгорела часовня в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха, сообщает Горноалтайская епархия. Часовня была самой высокогорной культовой православной постройкой в России.
«Ночью 13 июня полностью сгорела часовня в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха», — говорится в сообщении.
Часовню построили в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Возведена была часовня спасателями, на их средства и средства добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе.
Причина пожара пока не установлена.
Как выглядела часовня до пожара, сняла фотограф Светлана Казина.
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13-го июня, на рассвете, сгорела часовня Михаила Архангела у подножия жемчужины Алтая – горы Белуха... ⠀ Каждый свой пост об этой необыкновенной часовне у самой реки Ак-кем, что грохочет, выходя из ледника, спускающегося с массива Белуха, я заканчивала словами: «Только пожалуйста, уходя оттуда, не забывайте тушить за собой свечи, кроме вас и за вас это больше никто не сделает»... И вот, видимо, кто-то всё-таки забыл это сделать. Правда, честно говоря, у меня есть подозрение, что в ней ночевали. Возможно случайно, возможно поджог... Но подозрение – в поджоге 😠 ⠀ Для тех, кто не знает: Часовня Святого Михаила Архангела была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Возведена была часовня спасателями, на их средства и средства добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе. ⠀ И была она намеренно так расположена, что тропа альпинистов к вершинам массива Белуха шли мимо неё. Идущие к Горе просили позволения взойти на вершину, молились Архангелу Михаилу о защите от несчастий и всякого зла, просили Гору, чтоб пустила. А идущие с Горы – благодарили святых за помощь в восхождении и саму Гору, за то, что отпустила. А в благодарность – всё помещение внутри часовни было увешано различными украшениями, крестиками, кольцами, браслетами и другими памятными вещами чуть ли не от всех, кто возвращался с вершины... ⠀ Ну что, друзья, сочувствующие, альпинисты, туристы, олигархи, будет возведена часовня заново? Как думаете? И надо ли? Мнений и взглядов разных - много. Высказывайтесь. ⠀ Фото мои, видео, снятое работником метеостанции, покажу в следующем посте. ⠀ Понимаю, что лайкнуть рука не поднимается, но пожалуйста нажмите, чтобы больше людей об этом узнали ... 💙 ⠀ #часовня_Михаила_Архангела 🏔️ ⠀ #akkem #аккем #Белуха #горы #ГорныйАлтай #altai #altai_mountains #mountains #Ветка #naturegeography #natgeomagazineru #алтай #beautifulplanet #счастье
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