На Алтае медвежонок, которого выпустили в природу в сентябре, вышел к людям

Медвежонок с биркой на ухе вышел к избушке в Горном Алтае. В нем узнали одного из трех медвежат-сирот, которых в сентябре выпустили в дикую среду сотрудники Алтайского заповедника, сообщает телеграм-канал «Борус».

В мае 2021 года в заповедник обратились жители одного из алтайских сел с просьбой принять на содержание двух осиротевших медвежат — Мишку и Машку. Позже в заповеднике появился еще один детеныш — Тёпа.

«Ежегодно в регионах, где обитает бурый медведь, находят осиротевших медвежат. Чаще это происходит при лесозаготовительных работах. Испуганная техникой медведица уже не возвращается к медвежатам, и они обречены на гибель. Нередко медведицы гибнут от пуль браконьеров. Медвежат забирают домой, где они обречены на гибель или на жизнь в клетке зоопарка. Было решено создать при Алтайском заповеднике свой мини-центр по реабилитации медвежат», — объяснили в Алтайском заповеднике.