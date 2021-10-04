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На Алтае медвежонок, которого выпустили в природу в сентябре, вышел к людям

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Медвежонок с биркой на ухе вышел к избушке в Горном Алтае. В нем узнали одного из трех медвежат-сирот, которых в сентябре выпустили в дикую среду сотрудники Алтайского заповедника, сообщает телеграм-канал «Борус».

В мае 2021 года в заповедник обратились жители одного из алтайских сел с просьбой принять на содержание двух осиротевших медвежат — Мишку и Машку. Позже в заповеднике появился еще один детеныш — Тёпа.

«Ежегодно в регионах, где обитает бурый медведь, находят осиротевших медвежат. Чаще это происходит при лесозаготовительных работах. Испуганная техникой медведица уже не возвращается к медвежатам, и они обречены на гибель. Нередко медведицы гибнут от пуль браконьеров. Медвежат забирают домой, где они обречены на гибель или на жизнь в клетке зоопарка. Было решено создать при Алтайском заповеднике свой мини-центр по реабилитации медвежат», — объяснили в Алтайском заповеднике.

Автор:  Алтайский заповедник
Медвежата в мае 2021 года

Как пишет Русское географическое общество, когда зверей привезли в заповедник, они страдали от недостатка веса, паразитов, почти не боялись людей и были абсолютно не готовы к самостоятельной жизни. Сотрудники заповедника тогда срочно связались с Центром спасения медвежат в Тверской области, создатель которого Валентин Пажетнов создал методику, которая позволяет выхаживать осиротевших медвежат так, чтобы после они смогли вернуться в естественную среду. На Алтай вылетели двое сотрудников центра — Василий Пажетнов и Вячеслав Наумов. Они помогли сотрудникам заповедника построить специальный вольер и консультировали коллег по вопросам реабилитации медвежат. Все лето медвежат реабилитировали по методике. К сентябрю специалисты заповедника сообщали, что медвежата прибавили в весе, окрепли, а в поведении появились черты, характерные для медвежат в дикой природе и решили, что их пора выпустить в природу. Для этого выбрали удаленный от населенных пунктов и кордонов берег Телецкого озера, где сотрудники заповедника не отмечали появления в этом сезоне взрослых особей. На месте выпуска медвежат есть сеть фотоловушек, чтобы не терять из виду животных.

Видео выпуска медвежат

В начале октября в Сети появилось видео, как один из троих выпущенных медвежат с биркой на ухе вышел к избушке. Человек на кадрах подкармливает животное фруктами.

«Адаптация к диким условиям у молодого хищника пока идет скомкано: человека он не боится и без опаски подходит к дому на берегу Телецкого озера в поисках еды», — сообщает «Борус».

Автор: Телеграм-канал "Борус"

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